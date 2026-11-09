Busca't a les imatges de la recreació l’episodi de la Guerra Civil ocorregut a Aitona l’any 1938 rere la mirada de Robert Capa
La cita recrea la ruta que va seguir el cèlebre fotògraf per documentar-ho
Publicat per
pau pascual prat
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Una cinquantena de persones van recórrer aquest diumenge la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil. Ho van fer en el marc d’una recreació històrica, representada per una trentena de membres del grup XV Brigada Mixta i altres agrupacions, que va recordar l’ofensiva republicana esdevinguda a la zona de Serrabrisa fa vuitanta-vuit anys, així com el treball documental del cèlebre fotògraf (més informació).
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.
Recreació de la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil.