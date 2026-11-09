Tret de sortida per al nou curs festiu de Moros i Cristians
L’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida va celebrar ahir a la Seu Vella el Mig Any Fester, l’acte solemne que escenifica el relleu dels càrrecs i de les capitanies de les comparses. Al bàndol moro, la capitania va passar als Musa, amb el Caïd Albert Masagué i la Raia Maica Artero. Al bàndol cristià, la capitania va recaure en els Urgellencs, amb el Comte Xavier Ramon i l’Abanderat Gabriel Ramon. La música va tornar a tenir un paper destacat amb la participació d’Ilerband, la banda de carrer de Lleida integrada dins de la Banda Municipal de la Ciutat de Lleida i dirigida per Adrià Urrea.
La Festa de Moros i Cristians és una activitat els orígens de la qual es remunten a l’any 1150, any de què daten uns documents que parlen de la celebració d’unes festes d’aquesta índole, amb motiu dels festejos pel casament entre Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona.