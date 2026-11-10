Balaguer acomiada cinc dies de festa major
Balaguer va posar ahir punt final a cinc dies de Festa Major del Sant Crist. Els actes van començar amb la representació de l’arribada del Sant Crist, seguida de la missa solemne presidida pel bisbe de l’Urgell. La celebració va continuar amb el recorregut de les autoritats i els Gegants de Balaguer fins a la plaça Mercadal, on van tenir lloc el Ball de la Galop, el de l’Harpia i una sessió de sardanes. L’Orquestra Selvatana va tancar la festa amb un ball popular.