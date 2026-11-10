PROJECTES
D’igual a igual en salut mental
Iniciativa pionera a Lleida en un curs per formar persones que han passat per aquest procés perquè n’acompanyin d’altres en la mateixa situació. Prova pilot de 40 hores amb onze participants
La Gestió de Serveis Sanitaris, Intress i la Fundació Aspros impulsen de forma conjunta el projecte de formació de suport entre iguals, una iniciativa pionera a les comarques lleidatanes, per formar persones que han passat per un problema de salut mental perquè n’acompanyin altres que es troben ara mateix en aquesta situació. El programa formatiu, que consta de 40 hores, combina continguts teòrics i pràctics sobre suport emocional, escolta activa, ètica, confidencialitat i lluita contra l’estigma. Les sessions teòriques es fan a la Fundació Aspros mentre que les pràctiques es desenvolupen en diferents recursos de les tres entitats. L’objectiu és capacitar persones amb experiència viscuda en salut mental perquè puguin acompanyar-ne d’altres en els seus processos de recuperació, promovent l’autoestima, el suport mutu i reforçant la col·laboració entre els àmbits socials i sanitaris. La formació va començar el 14 d’octubre passat i compta amb onze participants.
Carme Serret, coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida, explica a SEGRE que el programa es basa a utilitzar l’experiència de les persones per convertir-les en un “agent de canvi” dins del procés de recuperació. “Cal anar més enllà de l’estabilització clínica i l’atenció sanitària perquè aquestes persones tinguin un lloc en la comunitat i de poder promoure la inclusió comunitària”, defensa.
D’aquesta forma, la col·laboració entre l’hospital Santa Maria de Lleida, Intress i Aspros ha permès la posada en marxa d’una prova pilot per formar persones que han passat per un problema de salut mental per “aprofitar aquest moment d’estabilitat i poder transmetre la seua experiència a d’altres”.
Sobre això, Juanjo Collado, de la Fundació Aspros, constata que “compartíem aquesta inquietud i les tres oferim diferents espais per fer les pràctiques perquè tinguin una mirada tan àmplia com sigui possible dels diferents dispositius que hi ha a la ciutat”.
Així mateix, Isabel Escuder, d’Intress, destaca la bona acollida per part dels professionals d’aquests serveis i també dels participants en el curs. Una segona fase del programa seria fer d’aquesta formació una oportunitat laboral. “Volem aprofitar aquesta experiència per donar-li un sentit i ajudar en la recuperació”, remarquen.