MOSTRES
Més de 200 varietats de bolets lleidatans omplen el pati de l’IEI
Les condicions meteorològiques han minvat la col·lecta d’exemplars
El pati de l’IEI acull des d’ahir dilluns una mostra que reuneix més de 200 espècies de bolets plegats durant el cap de setmana passat en diferents punts del territori lleidatà, concretament del Prepirineu. La inauguració de la XXXVI Exposició de Bolets de Tardor de les Terres de Lleida, que es podrà visitar fins demà dimecres, va comptar amb la presència del director de l’IEI, Andreu Vàzquez, i del membre de la Secció de Micologia de la institució, Josep Labraña, els qui van subratllar la consolidació d’aquesta iniciativa com “una de les cites tradicionals i més esperades de l’IEI”.
Vàzquez va explicar que les condicions climàtiques d’aquest any han obligat a retardar tant la recollida d’exemplars com la celebració de l’exposició, que habitualment té lloc a finals d’octubre. Per la seua part, Labraña va assenyalar que “encara que s’ha aconseguit reunir més de 200 varietats, ens hem sorprès per l’absència d’alguns exemplars habituals, com el camagroc, el fredolic allanegat o les múrgoles de primavera, que en altres temporades també havien trobat durant la tardor”, va afirmar. No obstant, va precisar que aquesta absència no significa necessàriament que aquestes espècies hagin desaparegut, sinó que podrien haver modificat els seus períodes de creixement.
Entre els exemplars que sí que formen part de la mostra destaca el fetge de vaca (Fistulina hepatica), una espècie poc freqüent que creix als castanyers. També es poden contemplar varietats comestibles com el boletus i l’ou de rei. Cada exemplar va acompanyat d’una fitxa informativa que permet identificar-lo, ja sigui comestible, sense valor culinari o tòxic. A més, l’exposició incorpora un espai dedicat als residus trobats als boscos durant les sortides de collida de bolets, un apartat que pretén conscienciar sobre la importància de mantenir nets els espais naturals.
La mostra és el resultat del treball dels membres de la Secció de Micologia de l’IEI, que durant el cap de setmana han recorregut diferents paratges per plegar i classificar els exemplars. Una tasca que, segons Labraña, “suposa una autèntica carrera contra rellotge”.
La jornada inaugural també va comptar amb una conferència a l’IEI titulada La bellesa dels bolets, a càrrec del fotògraf Alex Alonso Puente, especialitzat en fotografia macro i micològica.