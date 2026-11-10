Pau Simarro, advocat de la família d’Isaac Martínez: “És un gir de 180 graus i demanarem el seu ingrés a la presó”
“El nou informe de la Guàrdia Civil que sol·licitem ha considerat que aquella falta d’identitat dels components de les restes del tret que tenia l’investigat, també a la roba, precedeixen de la utilització d’una arma de foc”, va assegurar Pau Simarro, advocat de la família. Va afegir que “s’ha donat un gir de 180 graus, justament quan estava a punt de prescriure i demanarem que ingressi preventivament a la presó”.
Societat
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