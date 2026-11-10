El taxista assassinat a la Bordeta va intentar defensar-se, però les ferides afectaven òrgans vitals
Els Mossos no van trobar empremtes de l'acusat dins del vehicle ni sang a les gorres que li van confiscar
Dues forenses han explicat en la tercera jornada el judici del taxista assassinat a la Bordeta l'abril del 2022 que la víctima va intentar defensar-se de les ganivetades, però va rebre ferides mortals al cor i a la jugular que li van provocar una pèrdua massiva de sang. Aquest dimarts a l'Audiència de Lleida també han declarat una dotzena de mossos.
La víctima es va intentar protegir
Les forenses han detallat que la víctima, de 43 anys, presentava 26 ferides per arma blanca, la majoria concentrades al costat dret del cos i a la part posterior, que han considerat compatibles amb una agressió per l'esquena des del seient del darrere del vehicle. La ubicació de les ferides indiquen que el taxista es va intentar protegir de les lesions, però que les més greus van afectar òrgans vitals com una ganivetada que va arribar al cor i una altra que va lesionar la jugular. Totes les ferides eren compatibles amb una mateixa arma, segons les forenses.
Manquen empremtes a dins del vehicle
Pel que fa a les declaracions dels policies, han confirmat que cap de les 29 empremtes recollides dins el taxi corresponien a l'acusat quan han estat preguntats pels membres del jurat popular. Tot i això, l'agent ha explicat que no trobar empremtes d'una persona al vehicle "no significa que la persona no hagi estat allí", ja que "segons quines superfícies del vehicle no són aptes per a les empremtes".
A més, han confirmat que no van trobar sang a les gorres que els Mossos van intervenir al domicili quan el van detenir, el 25 d'octubre del 2023, un any i mig després del crim. Al registre, els agents van trobar un altre ganivet de la mateixa marca i model que el del crim dins un calaix de la cuina i una funda artesanal de cartó i cinta adhesiva que "podia servir per portar una arma blanca amagada".
Altres línies d'investigació
El mòbil del crim continua sense saber-se. En la jornada d'aquest dilluns el responsable de la investigació va afirmar que la hipòtesi més plausible era que l'assassí va intentar atracar el taxista, però no es va poder acreditar.
Aquest dimarts la defensa ha insistit en una de les línies d'investigació inicials relacionada amb les discrepàncies dins la comunitat islàmica de Lleida. Un dels agents ha explicat que hi havia dues juntes enfrontades, que no es reconeixien mútuament i que la víctima en presidia una, però els agents no van obtenir indicis que ho relacionessin amb el crim.
En aquest context, els agents han confirmat que un membre de la comunitat els havia explicat que el taxista havia rebut una trucada amenaçadora abans del ramadà, aproximadament unes dues setmanes abans de l'assassinat. Un dels mossos ha dit que van fer gestions per comprovar la veracitat d'aquesta informació, però que no recordava que hi hagués cap amenaça concreta contra la víctima i que en l'anàlisi del telèfon del taxista no van trobar cap comunicació amenaçadora. El jurat també ha preguntat per què no s'havia aprofundit més en aquesta hipòtesi.
Aquesta línia d'investigació, igual que les hipòtesis inicials d'un possible mòbil racista o xenòfob, o l'acció d'una persona amb problemes mentals, es va acabar descartant per manca d'indicis que permetessin relacionar-la amb l'assassinat.