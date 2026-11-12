Detinguda a Lleida per tercera vegada una dona per assetjar i amenaçar de mort Niña Pastori
La primera detenció va ser al setembre i la segona en un concert a l’octubre on hauria ruixat gas pebre a part del públic
Agents de la Policia Nacional han detingut a Lleida, per tercera vegada, a una dona de 45 anys acusada d’assetjar i proferir amenaces de mort contra la cantant Niña Pastori i el seu entorn familiar.
Segons informa aquest divendres la Policia Nacional, l’operació que ha portat a la detenció ha estat desenvolupada pel Grup de Delictes Tecnològics de la comissaria d’El Puerto de Santa María (Cadis), els agents del qual es van desplaçar fins la capital ilerdenca després de localitzar allà la dona i la van arrestar en col·laboració amb policies de la Comissaria Provincial de Lleida.
La investigada portava presumptament mesos enviant missatges intimidatoris d’extrema gravetat a l’artista i als seus familiars a través de xarxes socials com Tiktok.
La dona ja va ser arrestada per primera vegada el mes passat de setembre per efectius d’El Puerto de Santa María i de la Unitat Central de Ciberdelinqüència com a presumpta responsable d’amenaces i delictes contra l’honor i la integritat moral de la cantaora, després de la qual cosa el jutjat va decretar una ordre d’allunyament.
Dies abans de la seua detenció, l’assetjadora va ser detectada en un concert de la gaditana a Còrdova, on se li va denegar l’entrada. També tenia entrades per a un altre espectacle de la gira de l’artista a Valladolid en dates posteriors a la seua detenció.
El 12 d’octubre va trencar la mesura cautelar en anar a un concert de Niña Pastori a Alacant, on presumptament va ruixar amb gas pebre a part del públic i va provocar una estampida que va obligar a suspendre temporalment l’espectacle, per la qual cosa va ser detinguda per segona ocasió per desordres públics i trencament de condemna.
Lluny de desistir, els investigadors van comprovar que va tornar a contactar amb l’artista i li va proferir amenaces directes de mort, arribant a assegurar que comptava amb la col·laboració d’unes altres dos persones per executar-les.
Davant del risc per a la seguretat de la cantant, els agents van establir un dispositiu de seguiment i vigilància a les localitats on tenia previstes pròximes actuacions fins donar amb el seu parador a Lleida.
Després de passar a disposició de l’autoritat judicial, l’arrestada ha quedat en llibertat amb l’obligació de comparèixer periòdicament davant del jutjat.