ATURADA
Milers de persones prenen el centre de Lleida per reclamar habitatge digne i assequible
Més de 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 14.000, segons l’organització. Reclamen la pujada dels salaris i millores en educació i sanitat en una manifestació pacífica i sense incidents
Participants ahir en la manifestació de Lleida, al seu pas per l’avinguda Balmes, amb pancartes reivindicant habitatges i sous dignes. - JORDI ECHEVARRIA
Manifestants van il·luminar amb la llanterna dels mòbils mentre a l’escenari es cantava el ‘Diguem no’ de Raimon. - JORDI ECHEVARRIA
Milers de persones prenen el centre de Lleida per reclamar habitatge digne i assequible - JORDI ECHEVARRIA
Milers de persones prenen el centre de Lleida per reclamar habitatge digne i assequible - JORDI ECHEVARRIA
Milers de persones prenen el centre de Lleida per reclamar habitatge digne i assequible - JORDI ECHEVARRIA
Milers de persones prenen el centre de Lleida per reclamar habitatge digne i assequible - JORDI ECHEVARRIA
Més de 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 14.000, segons les organitzacions convocants, es van manifestar ahir pel centre de Lleida amb motiu de la vaga general de l’11N per reclamar l’accés a un habitatge digne i assequible i la millora de les condicions laborals davant de l’encariment del cost de la vida. La mobilització va partir des de la plaça Ricard Viñes i va transcórrer per l’avinguda Balmes, la rambla d’Aragó, l’avinguda Catalunya i la de Madrid, fins a arribar a la plaça Sant Joan. En alguns punts hi va haver més presència policial, amb el desplegament d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra davant de la delegació del Govern, de la seu del PSC i a Caixaforum, així com a la subdelegació del Govern i la rambla Ferran, malgrat que la manifestació no va arribar a cap d’aquests dos punts. Alguns joves amb la cara tapada van enganxar adhesius a les seus de CaixaBank, així com en diferents marquesines de la via pública. Al pas de la marxa, algunes botigues que estaven obertes van tancar les portes, encara que bona part va tornar a aixecar la persiana quan la mobilització havia passat de llarg.
A la capçalera, a les pancartes de la qual es va poder llegir les proclames Acabem amb el negoci de l’habitatge i Avall els lloguers, amunt els salaris, es van situar els sindicats CGT, CNT, Intersindical i IAC, i altres organitzacions com la PAH, el Sindicat de l’Habitatge de Catalunya, la Plataforma Viure ens Costa la Vida, i el col·lectiu de docents, entre d’altres. També hi va haver capçaleres que deien Tant si soc negra com si em dic Mohamed, l’habitatge és un dret. Els sindicats alternatius i les plataformes en defensa de l’habitatge van liderar la marxa, que va transcórrer sense incidents. Durant el recorregut s’escoltaven proclames com Volem el que és nostre: aigua, llum i sostre, Gent sense casa i cases sense gent, Ni desnonament ni deportació o Treballar per viure, sí. Viure per treballar, no.
Es va poder veure gent de totes les edats, fins i tot nens i nenes que també portaven pancartes, i els manifestants reclamaven, a més de poder accedir a un habitatge digne i assequible, l’augment dels salaris i de les pensions per afrontar l’encariment dels preus, així com millores de les condicions laborals, en l’educació i en la sanitat, entre altres. “Ens hem de mobilitzar per defensar el que és nostre, no podem quedar-nos al sofà”, va dir una de les participants ahir a la marxa. D’altres clamaven contra l’augment dels preus dels lloguers dels locals, dels aliments i també dels impostos. “Molta gent ho està passant malament, tot és caríssim”, lamentaven.
Va ser a la plaça Sant Joan on es van portar a terme els parlaments per part de representants de diferents col·lectius. Tots van assenyalar que “no som aquí per fer la campanya electoral a ningú” i no van dubtar a criticar la falta de mesures per part de l’actual Govern central. “Han aplanat el camí cap a la ultradreta amb el seu fracàs i ens deixen a nosaltres amb la responsabilitat d’haver d’elegir entre uns i altres”, van denunciar. Mentrestant, representants de l’àmbit sanitari van assenyalar que “la crisi de l’habitatge fa emmalaltir la gent i que l’amenaça de perdre la casa afecta greument la salut mental”. També van advertir de les conseqüències de viure en una casa en condicions precàries. “Sense habitatge no hi ha salut”, van reivindicar. Així mateix, van intervenir representants dels docents, que van recordar que seguiran amb les seues mobilitzacions aquest mes per reclamar millores en el sistema educatiu. “Ens deixem la meitat del sou en un sostre”, van lamentar mentre instaven la ciutadania a continuar mobilitzant-se, fins i tot després de les eleccions generals. “Les nostres mans fan que el món giri i també tenen la capacitat de canviar-lo”, van remarcar. La manifestació va acabar amb música. El cor Cor, de Balàfia, va interpretar els temes reivindicatius Diguem no, de Raimon; Estimada Valentina, una cançó col·lectiva impulsada per Ginestà per la crisi de l’habitatge, i Gallo rojo, gallo negro, mentre els presents a la plaça il·luminaven amb les llanternes dels mòbils. Després de la marxa, fonts de la Urbana van informar de la detenció d’un jove de 23 anys per desobediència i atemptat contra els agents de l’autoritat després de ser sorprès fent pintades en una façana a l’avinguda Catalunya.