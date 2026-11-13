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Embarassades gràcies a l’hospital Arnau de Vilanova, que ha realitzat 195 inseminacions en tres anys
La Unitat de Medicina Reproductiva triplica l’activitat. El percentatge d’èxit ha augmentat fins al 25% per cicle
La Unitat de Medicina Reproductiva de l’Arnau de Vilanova ha multiplicat per més de tres la seua activitat entre 2023 i 2026. En els últims tres anys, el servei ha fet 195 cicles d’inseminació artificial, amb una taxa mitjana d’embaràs del 21,16%, uns resultats que el situen entre els centres amb millors xifres en aquest tipus de tractament. Creada el 2021, la unitat s’ha convertit en un servei de referència per a les persones amb dificultats per aconseguir un embaràs a la regió sanitària de Lleida. El creixement es va accelerar el 2023, quan va incorporar la inseminació artificial amb semen de la parella, una tècnica de baixa complexitat.
L’activitat ha continuat augmentant des d’aleshores: entre els mesos de gener i setembre del 2026, l’equip ha desenvolupat 70 cicles d’inseminació artificial, amb una taxa d’embaràs del 25 % per cicle. El servei va començar el recorregut amb dos ginecòlogues especialitzades en medicina reproductiva, Núria Muñiz i Berta Montero. Davant l’augment de la demanda, l’equip s’ha ampliat i actualment compta amb quatre especialistes en medicina reproductiva: Muñiz, responsable de la unitat, Montero, Julià Álvarez i Alba Noguera. També formen part del servei la infermera Maite Cambra i l’equip del laboratori de preparació seminal, integrat per Silvia Pico, Sonia Colàs i Alejandro Cumplido.
Malgrat aquest creixement, l’Arnau encara no ofereix tractaments d’alta complexitat, com la fecundació in vitro. Per aquesta raó, les persones que els necessiten s’han de desplaçar a hospitals de referència de Barcelona com Vall d’Hebron o Sant Pau. Durant els primers nou mesos d’aquest 2026, un total de 154 pacients han estat derivades a altres centres hospitalaris per rebre tractaments que no s’ofereixen a Lleida.