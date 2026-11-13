Noves places judicials a la vegueria de Lleida i a la de l'Alt Pirineu i l'Aran
Enguany es van crear una norantena de places noves i el 2027 se n'incorporaran 95 més
La planta judicial catalana sumarà 95 places el 2027, 8 d'aquestes s'incorporaran a la vegueria de Lleida i una a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran.
La ciutat de Lleida preveu ampliar places a la secció civil, mercantil, d'instrucció, penal i social. A Balaguer i Cervera està previst una nova plaça a les seccions civils i d'instrucció dels tribunals d'instància. L'Audiència Provincial de Lleida també incorporarà una nova plaça a la jurisdicció civil.
Al Pirineu i l'Aran també s'incorporarà una nova plaça judicial al Tribunal d'Instància de Tremp, a la secció civil i d’instrucció.
Un augment de més del 20% de places
El 2026 es van crear 91 noves unitats judicials i les del pròxim any milloraran el funcionament dels òrgans judicials, agilitzar i fer més accessible l'Administració de justícia. Per ara hi ha 871 places judicials a tot Catalunya, amb les d'enguany passarem a les 962 i amb la programació de l'any vinent en nombre pujarà a les 1.057 places. Respecte a la situació actual, quan s'hagin inclòs totes les places, el percentatge d'increment serà del 21,35%.