COMERÇOS
Una botiga de Tàrrega fundada el 1863, Premi Nacional de Comerç: sis generacions de la mateixa família al capdavant del negoci
Culinarium, fundat com a Casa Delfín. També han estat reconeguts la Llibreria Papereria Caselles i Mobles Armengol, tots dos de Lleida, i el Forn de Pa Balagué, de Vila-sana, per superar els cent anys d’història.
La firma Culinarium, de Tàrrega, va rebre aquest dijous el Premi Nacional de Comerç, el principal guardó que concedeix el Govern al sector. Dedicada a la venda d’articles de cuina i parament de la llar, va ser una de les grans protagonistes de la cerimònia celebrada al Palau de la Generalitat, amb el president Salvador Illa i el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. També van ser reconeguts la Llibreria Papereria Caselles i Mobles Armengol, tots dos de Lleida, i el Forn de Pa Balagué, de Vila-sana, per superar els cent anys d’història.
Culinarium té els orígens el 1863, quan Delfí Elías va obrir les portes de Casa Delfín a Tàrrega. Des d’aleshores, sis generacions de la mateixa família han estat al capdavant d’un negoci que ha anat creixent fins a comptar actualment amb 36 botigues i un canal de venda per internet. El Govern ha volgut reconèixer precisament aquesta evolució, que ha permès a la firma lleidatana adaptar-se als nous hàbits de compra sense renunciar al tracte proper i a l’assessorament especialitzat que caracteritzen el comerç tradicional. La consellera delegada de Culinarium, Montse Robinat, va mostrar la seua satisfacció pel premi, que va qualificar d’“un orgull per a tot l’equip”. Robinat va voler compartir el reconeixement amb totes les persones que han treballat en l’empresa al llarg de la seua història i va destacar que el coneixement dels productes i l’atenció al client continuen sent dos de les seues principals senyes d’identitat. La firma va anunciar, a més, que destinarà l’import del guardó a la Fundació Alda, una entitat amb la qual col·labora des de fa anys i que treballa per millorar l’educació i les oportunitats de futur de nens i joves en situació de vulnerabilitat al Paraguai.
La Llibreria Papereria Caselles i Mobles Armengol de Lleida i el Forn de Pa Balagué de Vila-sana, figuren entre els 35 establiments centenaris distingits enguany. En el conjunt de Catalunya també van ser premiats tres negocis que compten amb més de 150 anys d’història, mentre que Cal Badejo, del Vendrell, va rebre una distinció pels seus més de 232 anys d’activitat. Per la seua part, la Fundació Barcelona Comerç va obtenir un reconeixement especial per la seua tasca en defensa del comerç de proximitat i la seua projecció europea.