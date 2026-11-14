La colla Mare Nostrum s’imposa a Balaguer i és campiona de Catalunya de sardana esportiva
75è aniversari del Trofeu Ciutat de Balaguer amb 42 colles i més de 500 dansaires a la plaça Mercadal
Pel que fa al Campionat de la Terra Ferma en categoria gran, Montseny, de Vic, va aconseguir la primera posició, al davant de la colla balaguerina Verge del Miracle, que va acabar en un destacat segon lloc. En la modalitat de punts lliures, Dolç Infern, de Lleida, es va endur la victòria i va aconseguir proclamar-se campiona del 51è Campionat de Colles Sardanistes de la Terra Ferma en les dues modalitats.
En categoria veterana, Fonts de Valldans, de Ponts, va ser la colla més destacada del grup A i va certificar el lideratge final del campionat. Al grup B, el triomf va ser per a la colla Sabadell. Paral·lelament, el Grup Balàfia, de Lleida, va aconseguir situar-se al capdavant del campionat lleidatà després de vèncer els Aufés Sardanes.
Les categories de base també van deixar resultats destacats. En alevins, La Guineu Saltirona, de Vilanova de Bellpuig, va tornar a demostrar el seu bon moment de forma i es va imposar en la competició. Tot i això, la victòria no va ser suficient per desbancar els lleidatans Dimoniets del lideratge del campionat.
La categoria infantil va ser una de les més disputades de la jornada, amb un triple empat a la primera posició entre Escarlata, de Lleida; Merlinets, d’Alguaire, i Espiardenyes, de Balaguer. Precisament, aquesta última colla també va aconseguir la victòria en la modalitat de punts lliures.
El nivell competitiu de les colles i la igualtat en diverses categories van mantenir l’expectació fins al final del concurs, en una jornada que va omplir la plaça Mercadal. L’inici de la competició es va endarrerir lleugerament a causa dels tocs de campanes de la festa major, però això no va impedir que la trobada es desenvolupés amb una gran afluència de públic.
La celebració del 75è aniversari va tenir també un protagonisme especial en el tram final de la jornada. El concurs es va tancar amb l’estrena de la sardana Aniversari sonat a Balaguer, obra de Marcel Artiaga, composta expressament per commemorar els tres quarts de segle del certamen. L’efemèride va coincidir, a més, amb els 75 anys de la cobla Maravella, que va ser l’encarregada d’acompanyar musicalment la competició.
Artesa de Segre celebrarà el dissabte 21 de novembre la cinquena edició de l’Aplec de la Sardana, una cita que s’ha anat consolidant dins el calendari sardanista de les terres de Ponent i el Pirineu. La jornada està organitzada pels Amics de la Sardana d’Artesa de Segre.
L’aplec arriba enguany a la cinquena edició, una fita que l’entitat organitzadora valora especialment després de l’esforç que suposa posar en marxa i donar continuïtat a una iniciativa d’aquestes característiques. Els Amics de la Sardana destaquen també el creixement d’altres trobades sardanistes a les comarques lleidatanes, com les d’Alfés, Balaguer i Ponts, que en els darrers anys han anat guanyant prestigi i popularitat.
La programació començarà a dos quarts de dotze del migdia a la plaça del Ball, amb una primera ballada a càrrec de la cobla Principal del Llobregat. El repertori matinal estarà format per nou sardanes, entre les quals hi haurà títols com Peralada, de Josep Serra i Bonal; Al meu Sabadell, d’Agustí Borgunyó i Garriga; Sis-santa, de Jesús Ventura i Barnet, i Galanesa, d’Anna Abad i Gils. La sessió es completarà amb composicions com A un pas de la Plaça Major, Com tu la volies, Marta i Ànimes bessones. Un cop acabada la ballada, a dos quarts d’una, els assistents podran participar en un vermut popular.
La música tornarà a sonar a dos quarts de cinc de la tarda al pavelló poliesportiu, amb la participació conjunta de les cobles Principal del Llobregat i Marinada. La sessió de tarda inclourà setze sardanes, amb peces com Amistat, de Fèlix Martínez i Comín; Colla Violetes del Bosc, de Manel Saderra i Puigferrer; Pluja de febrer, d’Eduard Martí i Teixidor, i Sol de Banyuls, de Conrad Saló i Ramell.
El repertori també reservarà un espai especial per a la composició Records d’Artesa, de Jordi Molina i Membreves, dedicada al municipi. La ballada inclourà igualment títols com Aplec triomfant, Dos germans, Els primers cent anys, Que ballin els àngels i La fil·loxera, abans d’acabar amb L’aplec jove, també de Jordi Molina, i Membreves.
En total, el programa preveu 25 sardanes repartides entre les dues sessions i interpretades per les cobles Principal del Llobregat i Marinada.