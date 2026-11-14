Crònica vintage
Ningú no és profeta a la seua terra? Els líders van guanyar als seus feus
O almenys així va passar en les eleccions del 23 de juliol del 2023, data que va demostrar que l’arrelament territorial i els noms propis tenen un pes decisiu a les urnes. Així, caps de llista van aconseguir convertir- se en la força més votada en els seus municipis natals.
L’exemple més evident el vam veure amb Montse Mínguez, cap de llista del PSC i vinculada a la gestió municipal des del 2003, qui va portar els socialistes a una contundent victòria a Lleida ciutat amb 19.367 vots i el 34,69% dels sufragis, gairebé duplicant la segona força. Mínguez, per un tema de la seua parella, no repeteix. Amador Marqués, segon escó al Congrés del PSC per Lleida, també va guanyar en el seu municipi, Bossòst. A la comarca de l’Urgell, la candidata d’ERC Inés Granollers va mantenir Bellpuig com a feu republicà a l’encapçalar la llista més votada.
Mateix patró hi va haver a la Val d’Aran amb la candidata republicana Alidé Sans, que es va imposar a Bausen amb 31 vots, malgrat que no va aconseguir escó. Un altre que tampoc no el va aconseguir va ser el llavors líder del PP a Lleida, Dante Pérez, que va aconseguir convertir el seu municipi, Gimenells i el Pla de la Font, en un dels dos únics feus populars de tota la província. Aquest fenomen del candidat i la seua població també es va veure a l’elecció al Senat amb Dionís Oña, regidor del PSC a Montornès de Segarra –municipi amb la participació provincial més elevada (82%)–, i Jan Pomés, alcalde de Cervera del PSC.
El cas més sonat el vam veure a Vallfogona de Balaguer, poble natal de la llavors consellera Meritxell Serret, on va guanyar el PSC doblant ERC.