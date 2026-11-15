La fortalesa mil·lenària d'un poble de Lleida amb església romànica i observatori astronòmic
Un conjunt de més de 2.000 m² que aspira a ser el motor cultural i turístic del municipi amb una última gran remodelació
El municipi de Lladurs, al Solsonès, ultima la darrera fase de rehabilitació del castell i de l'església de Sant Martí, que s'alça just al costat de la fortificació medieval. Segons l'alcalde, Daniel Rovira, aquesta actuació posa punt final a l'obra constructiva, tot i que encara quedarà feina per fer: caldrà dotar l'espai d'equipaments i recuperar una part dels exteriors de la cara est.
L'objectiu és clar: que el conjunt, de més de 2.000 m² de superfície, esdevingui l'eix dinamitzador de la vida cultural del poble. Exposicions, trobades, concerts i conferències hi tindran cabuda, i alhora el recinte es vol consolidar com a element del patrimoni històric visitable amb interès turístic.
Què es fa en aquesta vuitena fase
Els treballs actuals se centren a finalitzar la recuperació interior i exterior del temple, d'origen romànic, posant en relleu elements de l'església primitiva. També es refà el pati exterior que connecta l'església amb el castell, un espai que facilitarà el recorregut entre els dos edificis.
Pel que fa a la fortificació, les obres s'han concentrat en els murs exteriors de la zona sud i oest. En fases anteriors ja s'havia intervingut a la torre i en una part de l'interior de l'immoble, de manera que ara es tanca un procés llarg, desenvolupat per etapes al llarg dels anys.
Pressupost i finançament
La vuitena fase compta amb un pressupost de 200.367 euros. L'import es finança amb ajuts de la Diputació de Lleida i del departament de Cultura de la Generalitat, dos administracions que han sostingut bona part d'un projecte difícil d'assumir en solitari per a un municipi de població tan reduïda.
Aquest model de cofinançament és habitual en la recuperació del patrimoni als municipis petits, on el cost de conservar un bé d'aquesta mida supera de molt la capacitat de l'ajuntament. L'execució en vuit fases, adaptada a la disponibilitat de recursos, n'és una conseqüència directa.
Un edifici que ja té vida
El castell no és un espai buit. Actualment la torre acull el Centre Astronòmic del Solsonès, i l'immoble també funciona com a centre sociocultural. Gràcies a l'altitud i a la baixa contaminació lumínica de la zona, el lloc és especialment adequat per a l'observació del cel nocturn.
Amb la fi de les obres, es poden ampliar els usos socials i culturals de les dependències i de l'església, i això permetrà programar activitats durant tot l'any, no només en dates assenyalades.
Mil anys d'història documentada
El castell de Lladurs és Bé Cultural d'Interès Nacional des del 1988. Es tracta d'una antiga fortalesa, avui en part en ruïnes, situada dalt del serrat del Castell, des d'on s'obtenen vistes panoràmiques magnífiques de bona part de la comarca del Solsonès.
Les restes pertanyen a èpoques diverses i resulta difícil precisar-ne la cronologia. Es creu que els murs més antics que es conserven són del segle XIII, però la primera referència documental és de l'any 1000 aproximadament, amb motiu de la venda d'unes vinyes del comte d'Urgell.
A principis del segle XIV, quan es va crear el vescomtat de Cardona, el lloc va passar a la senyoria de la família Folc, que la va mantenir fins a l'abolició del règim senyorial al segle XIX. Al costat del castell hi ha també les restes de la primitiva església de Sant Martí.
Un municipi disseminat enmig de la natura
Lladurs té un terme molt extens, de 128,69 km² i una altitud entre els 700 i els 1.000 metres. La població, 186 habitants segons el padró, viu íntegrament disseminada en masies, fet que ha conservat la pagesia i un paisatge en mosaic de boscos, camps, pastures i prats.
Aquest entorn de relleus abruptes, valls engorjades i rius, com la Ribera Salada, afavoreix el turisme de natura i el senderisme. A això s'hi sumen les esglésies de les set entitats que formen el municipi i els jaciments prehistòrics repartits pel terme.
Com s'hi arriba i què ofereix al visitant
Per accedir al castell, es pot fer a peu en un trajecte curt des de l'actual parròquia de Lladurs, on hi ha els serveis bàsics del municipi. Aquesta proximitat el converteix en una excursió assequible per a famílies i visitants que vulguin combinar història, paisatge i cel estelat.
Amb les obres a punt d'acabar, Lladurs s'enfronta ara a un nou repte: dotar l'espai de contingut i programació estable. Si ho aconsegueix, la fortalesa que ja era un mirador privilegiat sobre el Solsonès pot esdevenir també un punt de referència cultural i turístic de la comarca.