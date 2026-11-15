Les tendències florals i de decoració per a aquest Nadal 2026: flors naturals, estètica de 'jardí d'hivern' i noves paletes cromàtiques
L'època de l'any de més vendes de flors després de Sant Jordi
Mercabarna-flor ha acollit aquest diumenge una jornada de presentació de les tendències de decoració floral per al Nadal 2026, a la qual han assistit uns 2.000 floristes i decoradors. Les preferències d'aquest any passen per les flors naturals, l'estètica de jardí d'hivern i unes noves paletes cromàtiques per a les festes.
Segons ha explicat el director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, "l'objectiu és presentar les noves tècniques, tendències i productes per al pròxim Nadal, l'època de més vendes de l'any després de Sant Jordi". Les propostes prioritzen materials vegetals, de proximitat i reutilitzables, dissenys que recreen paisatges hivernals amb una estètica "més orgànica i contemporània" i una decoració basada en colors naturals i acabats en crema, daurat i bordeus.
Durant el matí s'han fet demostracions florals repartides per tot el mercat, a càrrec de les escoles d'art floral Escola Rosa Valls-formació i Institut Les Salines. A més, s'han organitzat quatre tallers amb professionals reconeguts de l'art floral.
Tallers per a floristes i dissenyadors
En aquestes sessions, els assistents han après tècniques i materials per decorar taules nadalenques amb fruites i flors. També han treballat amb rams nadalencs, cortines per a aparadors de comerços i finestres, i elegants detalls nadalencs amb base de vidre.
La decoració floral d'aquestes festes se centrarà en tres grans tendències: sostenibilitat, inspiració natural i colors elegants que s'allunyen dels esquemes tradicionals.
Branques, pinyes i menys presència del vermell
Hi guanyen protagonisme les creacions amb branques, pinyes, flors seques, molsa, fruites, hortalisses i materials reutilitzables, una elecció que reflecteix la creixent preocupació pel medi ambient. Els centres florals, per la seva banda, evolucionen cap a composicions més naturals i orgàniques que combinen flors, fullatges, fruits i elements vegetals per evocar paisatges de natura hivernal.
Pel que fa als colors, el vermell nadalenc continua present, però es combina amb bordeus, pruna, crema, xampany i daurat per donar una imatge "més sofisticada i contemporània". A aquesta paleta s'hi afegeixen els blancs i platejats inspirats en la neu i la gebrada, que també guanyen força.