CAMÍ AL 29N
SEGRE inicia la participació de cara al 29N: Quines són les teues principals preocupacions de cara a les properes eleccions?
Des de SEGRE plantegem diferents qüestions als nostres lectors i seguidors, escriu-nos amb la teva opinió
El pròxim 29 de novembre se celebraran les eleccions generals, per això, SEGRE ha posat en marxa una sèrie de preguntes durant la precampanya electoral per saber què en pensen els lectors sobre les qüestions quotidianes que podran veure's afectades amb els resultats de les urnes.
Les últimes setmanes, s'ha anat publicant diàriament a les xarxes socials d'aquest diari una pregunta diferent. Les respostes que han arribat a través de comentaris o per missatge privat (en cas que es prefereixi l'anonimat) es publiquen al diari durant la campanya.
La d'aquest dilluns 16 de novembre és l'últim pregunta que us fem: Quines són les teues principals preocupacions de cara a les pròximes eleccions?
Si voleu participar, escriviu-nos!
Trobareu la pregunta d'avui a:
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