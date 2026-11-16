La telepsiquiatria dels hospitals de l'Alt Pirineu i l'Aran ha evitat 108 desplaçaments a Lleida en un any i mig
El servei d'urgència connecta el professional, que és a Lleida, amb el pacient a través d'una videoconferència des d'un dels hospitals de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
La telepsiquiatria funciona des de l'abril del 2025 a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran per evitar desplaçaments a Lleida des de l’Hospital Comarcal del Pallars, la Fundació Sant Hospital i l’Espitau Val d’Aran. Des de la seua posada en marxa s'han evitat 108 desplaçaments de pacients amb necessitat de ser atesos de manera urgent fora de l'horari d'atenció habitual dels equips de salut mental del territori.
Fins fa un any i mig, les persones que requerien d'aquesta atenció psiquiàtrica urgent s'havia de desplaçar fins al servei d'urgències de l'Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. Amb aquesta nova forma d'atenció, els professionals del centre lleidatà fa una valoració del pacient per mitjà de videoconferència amb els hospitals del Pirineu.
De les valoracions totals, 55 han estat a l'Espitau Val d'Aran, 32 a l'Hospital Comarcal del Pallars i 21 a la Fundació Sant Hospital. D'aquestes 108 atencions, 16 han acabat ingressant.
A banda d’evitar els desplaçaments innecessaris dels usuaris en ambulància o vehicle propi, aquest servei contribueix a orientar la decisió clínica sobre el maneig més adequat de cada pacient i ajuda a desestigmatitzar l’atenció als problemes de salut mental de les persones que viuen al territori i a oferir una atenció més equitativa.