El transport per carretera es convocat a vaga a les portes de Nadal per reclamar la jubilació anticipada
CCOO ha anunciat que el 26 de novembre es concentraran a Madrid i que el 23 i 24 de desembre hi haurà una aturada estatal. Preveuen noves protestes al febrer i una vaga indefinida a partir de la segona quinzena de març
El 23 i 24 de desembre el transport per carretera es mobilitzarà per reclamar que es desbloquegi el procediment administratiu que ha de permetre aplicar coeficients reductors a l'edat de jubilació dels conductors professionals. El calendari l'ha anunciat el sindicat CCOO amb una primera convocatòria davant a seu de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, a Madrid el 26 de novembre.
El Sector de Carretera i Logística de FSC-CCOO ha atribuït la paralització d'aquest procés a la convocatòria electoral per al pròxim 29-N. El sindicat ha convocat mobilitzacions després de constatar que 30 dies després d'informar sobre l'últim expedient, el 7 d'octubre, no s'ha convocat el comitè d'avaluació que havia de decidir si els conductors es podien jubilar abans. Consideren que el procés que reclamen no és polític i que, en conseqüència, no s'hauria d'aturar per una convocatòria electoral.
Les mobilitzacions s'allargaran amb noves convocatòries al febrer i una vaga indefinida a partir de la segona quinzena de març si no hi ha avenços.