L’hospital Arnau de Vilanova de Lleida diagnostica 170 casos de càncer de pulmó el 2026 i destaca la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç
El Servei de Pneumologia organitza una jornada en el Día Mundial del Càncer de Pulmó on s’aborden les aplicacions de la intel·ligència artificial en la imatge toràcica
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha diagnosticat 170 nous casos de càncer de pulmó aquest any. Amb motiu del Día Mundial contra el Càncer de Pulmó, que se celebra aquest dimarts, el centre posa de relleu l’activitat de la seua Unitat de Tumors Toràcics i la importància de la prevenció, el diagnòstic precoç i l’accés als tractaments innovadors per millorar el pronòstic de les persones afectades per aquesta malaltia. En aquest context, els hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria han celebrat una jornada amb la participació de professionals d’ambdós centres i testimonis de pacients. El programa aborda el paper de l’atenció primària en la prevenció i l’accés al diagnòstic precoç, així com la contribució dels professionals d’infermeria en el garbellament integral del càncer de pulmó.
El doctor Javier J. Zulueta ha exposat els nous usos de la intel·ligència artificial aplicada a la imatge toràcica i les possibilitats que ofereix aquesta tecnologia per millorar la detecció i el diagnòstic del càncer de pulmó. Per la seua part, la doctora Jessica Gónzalez, facultativa especialista en pneumologia de l’Arnau, que ha explica els avenços en el programa de cribratge que duen a terme des de fa tres anys, amb un 80% dels casos detectats en fases inicials i per tant, curables.
Segons les estimacions de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), durant aquest any es diagnosticaran prop de 35.000 casos de càncer de pulmó a Espanya. Encara que molts pacients encara es diagnostiquen en estadis avançats, l’Arnau de Vilanova observa un increment dels casos detectats en fases més localitzades, afavorit per la tasca de la Unitat de Diagnòstic Ràpid. Aquesta detecció més precoç amplia les possibilitats de plantejar tractaments amb intenció curativa.
L’Arnau disposa d’un Comitè de Tumors Toràcics en el que participen professionals d’Oncologia Mèdica, Pneumologia, Cirurgia Toràcica, Oncologia Radioteràpica, Anatomia Patològica, Radiologia i Infermeria Gestora de Casos. Durant el 2026, aquest comitè ha valorat prop de 450 casos per consensuar les decisions diagnòstiques i terapèutiques més adequades per a cada pacient. La Unitat de Tumors Toràcics d’Oncologia Mèdica està liderada pel doctor Alberto Rodrigo, juntament amb l’oncòloga Cristina González i la infermera Claudia Farré, responsable del seguiment de possibles toxicitats i de facilitar la continuïtat assistencial dels pacients mitjançant un servei de suport telefònic diari. Aquesta atenció es complementa amb la tasca dels equips de l’Hospital de Día i d’Assajos Clínics, que participen en l’administració i seguiment dels tractaments i faciliten l’accés dels pacients a noves opcions terapèutiques.
Sis assajos clínics oberts al reclutament
La immunoteràpia i teràpies dirigides han transformat el tractament del càncer de pulmó i han ampliat les opcions terapèutiques per a molts pacients. Així mateix, el diagnòstic molecular mitjançant tècniques de seqüenciació genètica de nova generació (NGS) permet identificar alteracions del tumor i seleccionar tractaments cada vegada més personalitzats.
En aquest àmbit, l’hospital Arnau de Lleida disposa actualment de sis assajos clínics oberts al reclutament, tant per a càncer de pulmó microcític com no microcític i en diferents fases de la malaltia, a més d’altres estudis pendents d’obertura.
Aquesta activitat investigadora permet que pacients de la demarcació de Lleida i de part de la Franja d’Aragó puguin accedir a tractaments innovadors en fase d’investigació sense haver de desplaçar-se a hospitals de Barcelona o d’altres ciutats. D’aquesta forma, es contribueix a millorar l’equitat territorial en l’accés a les noves oportunitats terapèutiques.
La Unitat de Tumors Toràcics manté també una participació activa en congressos i trobades científics nacionals i internacionals, com el Congrés Europeu d’Oncologia i el Congrés Mundial de Càncer de Pulmó, celebrat recentment a Seül.