La Universitat de Lleida participa en l'assaig d'un nou model d'exoesquelet per a l'inici de la rehabilitació de lesions medul·lars
Es tracta d'un equip més lleuger i ràpid d'ajustar
L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, la Universitat de Lleida i l'Hospital Nacional de Paraplègics de Toledo han començat un assaig clínic per avaluar l'ús d'un nou exoesquelet en les fases inicials de rehabilitació per lesions medul·lars. El dispositiu és més lleuger que els habituals i més ràpid de col·locar i ajustar, i també incorpora un programa que s'adapta a les característiques de cada pacient per oferir una teràpia personalitzada. L'estudi actualment està en fase de reclutament de pacients, i de moment ja en compta amb 5 a Vall d'Hebron i amb 10 a Toledo. A la Universitat de Lleida s'avaluarà l'impacte econòmic de l'exoesquelet ABLE, dissenyat per l'empresa catalana ABLE Human Motion.
L'estudi se centra en pacients amb una lesió medul·lar aguda i subaguda traumàtica i analitzarà el benefici clínic, el cost i l'efectivitat d'utilitzar la robòtica per la rehabilitació.
Actualment, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron disposa de tres exoesquelets que s'utilitzen en diferents àmbits de la rehabilitació.