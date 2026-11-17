Més de 15.000 veïns sense vot: la regularització porta milers de ‘nous lleidatans’ de l’economia informal a l’estat del benestar
La regularització extraordinària de migrants, que no dona dret a vot als seus beneficiaris, va aflorar a Lleida una borsa de treball submergit que atrapava milers de treballadors estrangers.
Esperàvem treballadors, van venir persones i volem veïns”. Càritas, organització que coneix com poques les realitats de les migracions, fa set anys que crea amb aquest lema les ombres que alguns emissors d’opinió projecten sobre un fenomen tan natural com la mobilitat de les persones (36 milions de persones canvien d’estat cada any, segons l’ONU) i sobre els seus motius i impactes en àrees com Lleida.
El procés extraordinari de regularització documental de migrants ha estat, potser, el fenomen més revelador que s’ha donat a Lleida aquesta legislatura: 15.492 persones van sol·licitar el permís de residència per portar vivint a Ponent sense papers almenys des de l’agost del 2025 en un procés que ha revelat una inquietant freqüència de famílies completes en els llimbs i que ha aflorat una bossa d’economia submergida, amb una altra d’ocupació informal associada, netament superior a la que s’estimava oficiosament, que s’acostava als 7.500 treballadors.
Les dades de la Seguretat Social reflecteixen al tancament del setembre un augment de l’afiliació de 7.728 treballadors extracomunitaris en relació amb el mateix mes del 2025, un increment no exclusiu però sí directament relacionat amb aquest procés de regularització. El 30 de juny, l’últim dia hàbil per presentar sol·licituds, ja havien començat a cotitzar 2.403 estrangers regularitzats que, a partir de llavors, passaven de l’economia submergida a l’estat del benestar; és a dir, començaven a cotitzar per a la seua protecció social i aportar a la caixa de les pensions i la dels impostos.
A aquest impacte se suma el de l’efecte composició, que consisteix en la promoció dels treballadors natius cap a llocs de més qualificació mentre els nous ocupen els dels estrats de menor exigència laboral, i que la UdL fa més d’una dècada que estudia.
Els extracomunitaris eren al tancament del setembre 45.858, un 20,34% dels afiliats a la Seguretat Social (225.435) a la demarcació i un 73% dels treballadors forans (62.808, el 27% del total), amb creixements, respectivament, del 20% i el 13,7% davant del 4% del conjunt de l’ocupació.
Això significa que el 87% dels nous llocs de treball, més de sis llocs de cada set, els cobreixen treballadors extracomunitaris, una taxa d’incorporació que apunta que sense la seua incorporació a les empreses lleidatanes els resultaria impossible cobrir l’elevada i creixent demanda de mà d’obra.