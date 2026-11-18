El govern espanyol canvia les normes en les reformes d’habitatge a partir de l’1 de desembre: IVA reduït en una nova condició
Aquests són els beneficiaris, condicions i tipus de treballs
El govern espanyol ha introduït canvis significatius en l’aplicació de l’IVA reduït del 10 % per a les obres de renovació i reparació d’habitatges. A partir de l’1 de desembre del 2026, aquesta bonificació s’estendrà als immobles destinats al lloguer com a residència habitual, sense importar la condició del llogater. A més, s’estableix una nova condició obligatòria: el pagament de les obres s’haurà de realitzar exclusivament per mitjans bancaris. Aquestes modificacions impacten en diversos col·lectius, estableixen requisits específics i defineixen quin tipus de treballs poden beneficiar-se.
La reforma, recollida a l’article 7 del Reial Decret-llei 29/2026, modifica l’article 91.Uno.2.10.º de la Llei 37/1992 de l’IVA. Fins ara, el tipus reduït s’aplicava únicament a obres el destinatari de les quals era una persona física per a ús particular o una comunitat de propietaris. Amb la nova normativa, s’afegeix un tercer supòsit, permetent que propietaris particulars, empreses i professionals que lloguen pisos puguin acollir-se al 10 % d’IVA, sempre que l’habitatge es destini a residència habitual de l’inquilí. L’exigència de pagament mitjançant targeta bancària, transferència, xec nominatiu o ingrés en compte de l’executor de l’obra s’aplica a tots els beneficiaris, incloent les reformes d’habitatges d’ús particular.
Col·lectius beneficiats per la reforma
La nova regulació impacta principalment en tres grups. En primer lloc, els propietaris particulars que reformen el seu habitatge per a ús propi continuaran aplicant el tipus reduït si compleixen les condicions. El segon col·lectiu són els propietaris que lloguen habitatges com a residència habitual, que, encara que no resideixin a l’immoble, podran beneficiar-se de l’IVA reduït. Aquesta és la principal novetat del text. Finalment, les comunitats de propietaris, ja incloses en la normativa anterior, mantenen la seua situació, amb l’única excepció de la nova exigència de pagament bancari.
Condicions per aplicar l’IVA reduït
Per poder acollir-se al tipus del 10 %, la llei estableix tres requisits que s’han de complir simultàniament. La primera condició és l’antiguitat de l’immoble: han d’haver transcorregut almenys dos anys des de la seua construcció o des de la seua última rehabilitació. La segona es refereix als materials aportats per l’empresa constructora, el cost de la qual no pot superar el 40 % de la base imposable total de l’obra. La tercera i última condició és la forma de pagament, que ha de ser mitjançant targeta bancària, transferència, xec nominatiu o ingrés en un compte bancari del professional o empresa que realitza els treballs, excloent altres vies d’abonament.
Tipus d’obres que poden acollir-se
El tipus reduït del 10% està destinat a treballs de renovació i reparació en habitatges. Exemples comuns inclouen la reforma de banys, incloent el canvi de sanitaris, rajoles i dutxes, així com la reforma de cuines, que comprèn mobles, instal·lacions i revestiments. També s’inclouen treballs de pintura, reparació de parets i sostres, i reparacions de fontaneria i electricitat. És fonamental que l’execució de l’obra encaixi en l’estipulat per l’article 91.Uno.2.10.º i compleixi tots els requisits establerts.
Impacte econòmic de la mesura
Per il·lustrar l’estalvi potencial, considerem una reforma amb una base imposable de 10.000 euros. Amb l’IVA general del 21 %, el cost total ascendiria a 12.100 euros. Tanmateix, en aplicar el tipus reduït del 10%, la factura final seria d’11.000 euros. Això representa una diferència de 1.100 euros a favor del propietari, sempre que l’obra compleixi totes les condicions per beneficiar-se del tipus reduït. Aquest càlcul és orientatiu i l’import real variarà segons el pressupost específic de cada actuació.
Data d’entrada en vigor i marc legal
La nova redacció de la normativa, que inclou l’ampliació a habitatges de lloguer habitual i l’obligatorietat del pagament bancari, entrarà en vigor l’1 de desembre del 2026. La data clau per a l’aplicació és la de realització de l’operació a efectes de l’IVA, no la de la firma del pressupost. Per això, es recomana als qui tinguin obres en curs o contractades verificar quan es considera meritat l’impost en el seu cas. La Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit, és la que regula al seu article 91 els tipus reduïts del 10 % aplicables a determinades entregues de béns i prestacions de serveis.