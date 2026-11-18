Obren un procés judicial canònic al capellà acusat de violar un jove seminarista
El denunciat continuarà apartat, segons el Bisbat d'Urgell
El Bisbat d’Urgell comunica que s’ha obert un procés judicial canònic per al capellà acusat de violar un jove seminarista de 26 anys. Segons comunica el Bisbat, la investigació prèvia preceptiva de la Diòcesi ha acabat. El denunciat continuarà apartat de l’exercici públic del ministeri sacerdotal i de la privació del seu ofici pastoral mentre s’espera la resolució definitiva del cas.
El sacerdot va ser cessat el passat 9 de novembre després que es conegués la denúncia a través d'un avançament publicat pel diari Ara. Segons el Bisbat, han posat a disposició del denunciant assistència professional psicològica "amb el ferm propòsit de garantir-li l’acompanyament i el suport integral necessaris durant aquest procés".
En el comunicat, la Diòcesi d'Urgell reitera el compromís "amb la veritat, la justícia, el respecte a la dignitat de totes les persones", com també la col·laboració amb les autoritats.
Comarques
El bisbat d’Urgell cessa el capellà acusat de violar un seminarista
Cynthia Sans
La denúncia, la versió del jove i el comunicat del Bisbat
El denunciant, un jove de 26 anys d’origen colombià que va arribar a Espanya el 2024 i a Catalunya el 15 de juliol del 2025. En la seua versió, el 17 de juliol de matinada i després de prendre unes copes en un bar d’ambient gai ell i el sacerdot denunciat van dormir al mateix llit d’un pis de Barcelona per falta d’alternatives quan va ser forçat sobre el matalàs i penetrat per l’agressor, davant la qual cosa va quedar paralitzat. Posteriorment, el denunciat l’hauria controlat i amenaçat amb represàlies si ho explicava.
Segons el Bisbat d'Urgell, en el moment en què se situa el fet denunciat, la persona denunciant no era seminarista i, per tant, no mantenia cap vinculació amb les institucions dependents de la Diòcesi d’Urgell. També afegeixen que, a l'octubre, el denunciant va ser animat a exercir els seus drets davant les autoritats policials quan va identificar "fefaentment" a la persona denunciada i es va iniciar la preceptiva investigació prèvia canònica.
Per la seua banda, el denunciant va assegurar que a finals d’agost va comunicar els fets al bisbe d’Urgell i que a l’octubre va enviar un burofax a l’oficina per a la recepció d’informes i denúncies d’abusos sexuals de la diòcesi sense èxit.
El 29 d’octubre el jove va deixar el seminari després de denunciar els fets davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Eixample de Barcelona.
El denunciat
El sacerdot, de 54 anys, havia estat rector de la parròquia de Bellcaire d’Urgell, a més d’altres localitats de la Noguera (Bellmunt d’Urgell, Penelles, la Sentiu de Sió i Castellserà) al llarg de 15 anys. Després d’acabar el seu servei en aquesta comarca va ser traslladat a la Seu i a finals d’aquest estiu va ser nomenat responsable de l’església de Santa Magdalena, a la capital de l’Alt Urgell, així com prevere de la parròquia de Sant Ot. També va assumir la rectoria de les parròquies de Castellbò, on aquest diumenge encara va oficiar missa, Vilamitjana, Noves de Segre, Taús i Tost.