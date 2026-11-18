ENTREVISTA
Raúl Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió: «L’objectiu és reduir l’espera de la dependència a 60 dies»
El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca a SEGRE l’esforç fet fins ara per reduir la llarga llista d’espera per accedir a la Dependència, amb la previsió d’arribar als 60 dies el 2027. Mesures implantades pel Pla Cura que també s’aplicaran per gestionar els certificats de discapacitat. Moreno explica que es concertaran 348 places de residències a les comarques lleidatanes, mentre es treballa per facilitar l’accés a les prestacions socials i potenciar la xarxa de famílies d’acollida per a menors tutelats
Hi ha avenços per reduir les llistes d’espera de la Dependència?
Ens vam trobar amb unes llistes d’espera que no són pròpies d’un país modern com Catalunya. El Pla Cura ens ha permès canviar la manera de gestionar la Dependència. Ara es posa la persona en el centre, amb un reforç de 148 persones que ja estan treballant i hem començat a fer valoracions telemàtiques.
Hi ha millores?
Abans Catalunya suspenia en llista d’espera en el conjunt d’Espanya i ara som la comunitat autònoma que més expedients està reduint. Per tant, les dades, que publicarem després de les generals, indiquen que efectivament aquest procés està anant bé, que estem reduint i que arribarem a l’objectiu de 240 dies abans d’acabar l’any i el que ve, a 60 dies. Hi ha persones que reben la seua prestació en temps rècord.
S’acumulen els casos amb l’envelliment de la població?
Cada any entren 15.000 expedients més. Per tant, no només hem d’absorbir els que tenim pendents, sinó redimensionar aquest sistema amb la contractació de més professionals. Des de fa quatre mesos som capaços de donar sortida a més casos dels que entren, una cosa que no passava abans.
En les revisions de discapacitat, aquesta espera pot arribar als dos anys. Què li sembla?
És inadmissible. Per això, aplicarem el Pla Cura als certificats de discapacitat, posant tots els esforços i recursos.
Sobre les noves places de residències per a persones grans i amb discapacitat, quantes es preveuen a les comarques lleidatanes?
Ens vam comprometre a fer 6.000 places concertades en quatre anys i ja en portem 5.000. Ara, traurem una provisió de 2.300 més, de les quals 348 seran a la demarcació de Lleida.
L’envelliment de la població necessita que fem més places i ho farem per tres vies, com la de tornar a construir residències públiques amb fons propis per primera vegada en quinze anys.
Els preus de les residències també preocupen la ciutadania...
Els preus són alts, i d’aquí la voluntat del Govern de concertar les màximes places possibles, perquè formin part del sistema públic i, per tant, les persones hi puguin accedir.
Davant de l’encariment de l’habitatge i de la cistella de la compra, cada vegada hi ha més treballadors que no arriben a final de mes...
Les dificultats per accedir a un habitatge és el principal element de desigualtat avui dia en la nostra societat. El segon és l’encariment de la cistella de la compra. Nosaltres hem posat més recursos perquè les famílies puguin tenir ajuts d’emergència social i també el sistema de targetes moneder.
Ha mostrat la seua preocupació pel 34% de pobresa infantil a Catalunya.
També és inadmissible. Un país que creix com Catalunya ha de tenir la capacitat de distribuir la riquesa, de no deixar ningú enrere. Aquest índex és compartit amb la resta d’Espanya i altres països europeus que no disposen d’una prestació per fill a càrrec.
Aquesta és una de les mesures importants per al pròxim Govern d’Espanya. També hem de revertir la situació de les persones que, malgrat tenir-hi dret no sol·liciten les prestacions socials.
Des de l’1 d’octubre gestionem l’Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida, i treballem per facilitar l’accés i reduir els 49 ajuts actuals a quatre o cinc.
En l’àmbit de la protecció a la infància, es necessiten més famílies d’acollida?
Tenim menors de 0 a 6 anys en centres que creiem que estarien molt millor en un àmbit familiar. Hi ha una xarxa important de famílies d’acollida, però en necessitem 400 més. A més, tenim un decret que permetrà una cosa que abans no es podia fer, que és que les famílies que vulguin adoptar puguin acollir mentre l’adopció encara està en tràmit.
Després del procés de regulació de migrants, quin és el repte ara?
Cal apostar per la convivència i intentar redimensionar els serveis públics per donar resposta a totes aquelles persones que, de bona fe, han vingut aquí a fer el seu projecte de vida.
Està molt arrelat culpar la migració de tots els mals?
És l’estratègia de l’extrema dreta, que és incapaç de donar solucions a problemes molt complicats. La migració té uns avantatges i uns inconvenients que hem de poder gestionar. Aquells que venen a dividir tenen un discurs més fàcil, però fer una Catalunya més pròspera, on tots siguem capaços de reconèixer-nos en la diferència, serà més difícil, però millor per al país.