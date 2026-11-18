Sara González i Miriam Valero guanyadores de GIRA Mujeres amb un projecte impulsat a Agramunt
La iniciativa planteja una alternativa alimentària per les persones celíaques
MALVA, el projecte de les lleidatanes Sara González i Miriam Valero impulsat a Agramunt, ha estat reconegut amb el primer premi del desè de GIRA Mujeres, el programa de formació i capacitació per a l’emprenedoria de Coca-Cola, en la categoria ‘Vull emprendre’. Els premis s'han entregat aquest dimecres a Madrid, durant l'acte de cloenda de l'edició.
La iniciativa busca oferir una alternativa alimentària per a persones celíaques, ja que planteja elaborar masses de pizza partint de farina de cigró d'origen nacional. Aquesta proposta permet ampliar les opcions dels consumidors amb necessitats especials, a la vegada que aporta proteïna vegetal.
A l'edició d'enguany s'hi han presentat 532 projectes d'emprenedoria i amb la participació de 1.372 dones. La cloenda del GIRA Mujeres coincideix a ser un dia abans de la commemoració del Dia Internacional de la Dona Emprenedora.
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Miriam Valero y Sara González: «Apostamos por producir en Lleida»
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