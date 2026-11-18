El sorteig de la Bonoloto deixa un premi de 1,5 milions d'euros a Solsona: “Potser l'afortunat no s’assabenti fins que no vingui a validar el bitllet”
Un bitllet segellat en un quiosc de la localitat amb la combinació de la primera categoria
El sorteig de la Bonoloto va repartir aquest dimarts la sort a Solsona, ja que un únic guanyador que va validar el seu bitllet en aquest municipi es va emportar el primer premi d’aquest joc d’atzar, aconseguint els sis encerts i embutxacant-se un total d’1.533.262,18 euros.
El bitllet va ser validat al quiosc situat al número 1 de l’avinguda Pont de la capital del Solsonès, on la seua responsable, Paula Torres, no donava crèdit ahir del premi que havia donat. “Estem molt feliços, però crec que encara no hem assumit el que acaba de passar”, va reconèixer Torres, que va assenyalar que “en els deu anys que portem al capdavant del negoci mai abans havíem donat un premi tan gros, sí que alguna vegada n’havíem repartit algun, com per exemple un cinquè premi de la Loteria de Nadal, però d’aquest calibre, cap”.
Sobre qui pot ser l’afavorit o afavorida, Torres va assenyalar que, potser, aquest no se n’adoni fins passades unes hores. “Potser el premiat o premiada no s’assabenti que ha guanyat aquesta quantitat fins que no vingui a validar el bitllet”, va afegir. A més del primer premi que va caure a Solsona, també n’hi va haver dos de segona categoria que van anar a parar a Cadis i Madrid. Ambdós bitllets van ser agraciats amb 79.717,38 euros. És la tercera vegada en tot just 3 setmanes que un premi de la Bonoloto cau a Lleida. El passat 9 de novembre va deixar un premi de 44.297 euros a l’administració de loteries número 9 de Lleida ciutat, mentre que el dia 5 van caure 45.651 € a Artesa de Segre. Ambdós eren premis de segona categoria.