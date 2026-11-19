Això és el que diu la psicologia sobre les persones que abaixen la mirada en parlar: no és només inseguretat
La comunicació no verbal explica per què s’aparta la vista: concentració, timidesa, ansietat social i cultura
Els adults que aparten la vista mentre parlen no actuen sempre per falta de confiança. Segons la psicologia i els estudis sobre comunicació no verbal, baixar la mirada sol respondre a la necessitat de concentrar-se en el que es vol dir. El gest conviu amb altres explicacions, com la timidesa, la incomoditat social o l’ansietat, i el seu significat depèn del context. A continuació es detallen les raons del gest, les diferències entre conductes, la relació amb l’autoestima i el vincle amb l’ansietat social.
La investigació assenyala que mirar cap a un altre costat és una conducta habitual durant les converses, sobretot quan el parlant pensa o elabora una resposta. Reduir els estímuls visuals que proporciona el rostre de l’interlocutor allibera recursos mentals i facilita ordenar les idees, explicar assumptes complexos o recuperar dades de la memòria. Per això els especialistes adverteixen que no es pot deduir l’autoestima d’algú només observant cap a on dirigeix els ulls. Aquest comportament forma part de l’anomenat contacte visual, un dels elements més estudiats del llenguatge del cos, i la seua interpretació varia segons la freqüència, la situació i la cultura. Un gest puntual en començar una frase no té el mateix sentit que evitar els ulls de l’altre de forma constant en qualsevol entorn social.
Què pot significar abaixar la mirada en parlar
La psicologia descriu diverses raons. La primera és la timidesa o la inseguretat: hi ha persones a qui el contacte visual directe els genera sensació d’exposició, i apartar la vista les ajuda a rebaixar-la. Sol donar-se amb desconeguts, figures d’autoritat o persones l’opinió de les quals es valora especialment. La segona és la por de ser jutjat. Els qui pateixen ansietat social poden evitar els ulls de l’interlocutor perquè senten que els observen o avaluen, i mirar de cara pot provocar tensió, vergonya o preocupació per la impressió que causen.
La tercera explicació no és emocional, sinó cognitiva: la concentració i el processament de pensaments. Apartar els ulls redueix la informació visual i facilita construir la resposta, especialment en explicar una cosa complicada o recordar detalls. També intervé la incomoditat emocional: quan la xarrada gira entorn de temes personals, conflictes, sentiments o vivències delicades, algunes persones eviten la mirada com a manera espontània de gestionar la seua vulnerabilitat.
Finalment, influeixen el costum, l’educació i la cultura. El contacte visual s’aprèn i es modula segons les experiències personals. En determinats contextos culturals, baixar els ulls s’interpreta com a mostra de respecte i no com a signe de timidesa.
Diferències entre abaixar la mirada i evitar el contacte visual
Els experts distingeixen entre ambdós comportaments, que no són equivalents. Abaixar la mirada en començar a parlar pot indicar timidesa o incomoditat inicial, mentre que mirar a terra mentre s’explica alguna cosa apunta a concentració o a certa inseguretat. Si la persona evita de manera constant els ulls de l’interlocutor, la interpretació s’inclina cap a la incomoditat social o l’ansietat. Mirar cap a baix en parlar de sentiments s’associa a vulnerabilitat o vergonya. Alternar la mirada entre l’interlocutor i altres punts es considera un patró normal en qualsevol conversa.
Autoestima i direcció de la mirada: una connexió no automàtica
Els especialistes subratllen que aquestes lectures són possibilitats i no diagnòstics. La connexió amb l’autoestima existeix en alguns casos, però no és automàtica. Una persona amb baixa autoestima pot sentir-se incòmoda en sostenir la mirada perquè tem l’avaluació aliena o dubta de si mateixa. Tot i així, també hi ha persones amb molta seguretat personal que amb prou feines mantenen contacte visual mentre parlen.
Per això l’autoestima no pot determinar-se únicament a partir de la direcció dels ulls. Cal tenir en compte el caràcter de cada individu, el tipus de conversa i la relació amb l’interlocutor. La psicologia recomana fer atenció quan es donen diversos senyals alhora: evitar mirar als ulls pràcticament en totes les converses, sentir-se observat o jutjat de forma constant, tenir dificultats per parlar davant d’altres persones, posar-se especialment nerviós en mantenir una xarrada i evitar situacions socials per por de sentir-se incòmode.
Quan aquestes conductes generen malestar o interfereixen en la vida quotidiana, podrien estar relacionades amb ansietat social. En aquest supòsit, l’habitual és consultar amb un professional de la salut mental, que valorarà cada cas.
El trastorn d’ansietat social i el contacte visual
L’ansietat social, també coneguda com a fòbia social, es caracteritza per una por intensa i persistent de situacions d’interacció en les quals la persona creu que pot ser jutjada. Entre les seues manifestacions freqüents es troba l’evitació del contacte visual, juntament amb símptomes físics com a sudoració, rubor o tremolor. Tanmateix, amb apartar la vista per si sol no n’hi ha prou per parlar d’aquest trastorn. Un estudi publicat a la revista British Journal of Psychology, titulat Thinking and looking produeix distinct.