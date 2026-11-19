DEMOGRAFIA
Els naixements repunten a Lleida però encara moren més persones de les que neixen
Pugen un 2% fins al setembre del 2026, mentre que les defuncions cauen un 5,5%. L’edat mitjana a la maternitat es retarda als 32,23 anys, amb un 15% més de mares de 45 a 49 anys
Les comarques lleidatanes van registrar fins al mes de setembre d’aquest any 2.453 naixements, xifra que representa un augment del 2,08% respecte al mateix període de l’any passat. Segons les dades publicades ahir per l’INE, el nombre de defuncions va registrar un descens del 5,54% en el mateix període, amb 2.966. Les xifres indiquen que, encara que el saldo vegetatiu de la població continua en negatiu, s’està reduint.
En tot l’any passat, van morir 999 persones més de les que van nàixer, mentre que en els nou primers mesos d’aquest any han estat 513. Un altre element que s’extreu de l’estadística de l’INE és el retard de l’edat de maternitat, que l’any passat es va situar en els 32,23 anys a la província de Lleida.
El 2024, va ser de 31,94 anys. Per edats, la franja que més ha augmentat fins al setembre del 2026 a la demarcació va ser de les mares de 45 a 49 anys, amb un 15% més fins a un total de 23. El segueixen les que tenen entre 20 i 24 anys, amb un 7,39% més, i entre els 15 i 19 anys, amb una pujada del 7,14% respecte als primers nou mesos del 2024. Per edat de la mare, la majoria dels naixements es concentren entre els 30 i 34 anys, amb 806, i una pujada de gairebé el 5%.
Si ho comparem amb fa deu anys, les mares de 40 anys o més han passat de representar el 7% del total el 2015 al 9,2% el 2025. Així mateix, l’any passat Lleida va tancar amb un total de 3.227 naixements, un 1,7% més respecte al 2024. Tenint en compte la sèrie històrica de l’INE, la xifra està per sota de la registrada abans de la pandèmia, amb un descens del 7,4% respecte al 2019. Si es compara amb el 1975, la natalitat ha registrat una caiguda del 36,6% a la província.
Quant a les defuncions, un total de 4.226 persones van morir el 2025 a les comarques lleidatanes, només cinc menys que el 2024. L’esperança de vida a la demarcació se situa en els 83,76 anys mentre augmenta la proporció de residents majors de 65 anys, fins al 20,11%.
L’INE també va publicar ahir les dades definitives de matrimonis, amb 1.481 comptabilitzats a Lleida el 2025, la xifra més alta des del 2010 i amb un augment del 4,2% respecte a un any abans. L’edat mitjana dels lleidatans a l’hora de donar el sí, vull va ser de 38,87 anys l’any passat, davant dels 35,64 anys de fa deu anys.
Segons les xifres actualitzades a 1 d’octubre, la província de Lleida compta amb un total de 469.284 habitants, 5.557 més que l’octubre de l’any passat. Del total, 107.545 residents tenen nacionalitat estrangera, amb un augment del 4,3%.