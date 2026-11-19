Enxampat pel mateix radar de velocitat tres vegades en només set minuts: a 145, 111 i 142 km/h en un tram de 70
Un mecànic que provava un cotxe esportiu a Manlleu, a Barcelona
Els Mossos d'Esquadra van enxampar per excés de velocitat tres vegades en set minuts al mateix radar un mecànic que provava el cotxe d'un client després d'una reparació dijous 12 de novembre. Els fets van tenir lloc al quilòmetre 9,5 de la carretera B-522, en terme municipal de Manlleu, a la província de Barcelona.
La via està limitada a un màxim de 70 quilòmetres per hora. A les 15.23.06 h, el conductor va fer una passada per davant del radar a bord d'un vehicle de la marca Audi model R8 a 145. Menys de dos minuts més tard, a les 15.24.55, tornava a ser fotografiat a 111. I sis minuts després, a les 15.30.24, passava amb el mateix vehicle a 142. Els Mossos indiquen que la infracció suposa la retirada de 12 punts del carnet de conduir.