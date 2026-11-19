Lleida, la ciutat que més alumnes no universitaris reté, però que menys atreu d'altres poblacions
L'Idescat ha publicat un estudi sobre els alumnes no universitaris que estudien i resideixen al mateix municipi
L'Idescat ha publicat un estudi sobre els alumnes no universitaris que estudien i resideixen en un mateix lloc durant el curs 2025-26. A Catalunya n'hi ha un 86% i Lleida supera aquesta xifra, agrupant-n'hi un 96% d'alumnes que estudien i resideixen a la ciutat.
En conseqüència, el fet que la capital del Segrià es posicioni com una de les ciutats amb més alumnes no universitaris que resideixen al mateix municipi, la comarca passa a ser la segona en àmbit català, i la primera a escala lleidatana, amb més persones amb les mateixes característiques, un 83,9%. D'altra banda, la comarca amb menys alumnes no universitàries i residents és el Pallars Sobirà, amb un 53,4%.
Lleida és el municipi de més de 5.000 habitants amb més retenció d'alumnes no universitaris que resideixen al mateix lloc (96,8%), seguit per Barcelona, Olot i la Seu d'Urgell. Però, tot i que la ciutat sigui la que més estudiants d'aquest tipus reté, és la capital de demarcació que menys estudiants atreu d'altres poblacions.