■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
El mercat amb unes 90 parades, àpats o tastos d’olis locals marcaran el certamen, que inclou a l’agenda actes culturals com concerts, espectacles i teatre amb Fel Faixedas
L’avinguda dels Portals fins al carrer del Pou acollirà els expositors, mentre que la plaça Major serà l’escenari del muntatge ‘Els imparables’.
El concurs premia qui mengi més quantitat de fruit en un minut.
No hi manca l’exposició i la desfilada de tractors antics.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
■ Nens i no tan nens no s’estaran de competir al ‘laser tag’ instal·lat divendres tarda a la sala Centro.■ Reivindica el llegat de Bob Marley i el bo i millor del reggae el concert de Natxo Tarrés&The Wireless, divendres a la sala l’Abadia.■ Un esperit jove que es transmet a les versions dels Sweet Cover, repassant himnes del pop i rock dels 80, 90 i 2000 dissabte nit. Els secundaran el DJ Eli Eli.■ Altres sonoritats brindaran l’orquestra Mediterrània, fent palès diumenge per què ha estat nominada per segon any consecutiu als premis ARC.
Arbeca es prepara per viure una nova edició de la 43a Fira de Santa Caterina / 23a Fira de l’Oliva Arbequina, una de les cites més destacades del calendari de les fires de l’oli de Catalunya i una gran oportunitat per mostrar a les persones que ens visiteu tot el que és i representa el nostre municipi.
La Fira és molt més que un esdeveniment firal. És l’aparador d’Arbeca: del seu teixit empresarial i comercial, de les seves entitats i associacions, de la seva activitat cultural i esportiva i, sobretot, de la gent que, amb la seva feina i implicació, fa poble cada dia.
Enguany, el pregó anirà a càrrec de Jaume Nadal Domènech, fundador i propietari de Parquets Nadal, un arbequí que representa l’emprenedoria, l’esforç i la trajectòria empresarial vinculada a Arbeca.
La programació, amb activitats durant quatre dies, combina cultura, gastronomia a l’entorn de l’oli verge extra de l’oliva arbequina, esport i tradició, amb propostes per a tots els públics.
La Fira és també el resultat de la implicació de moltes persones, empreses, entitats i col·laboradors que, any rere any, fan possible una programació diversa i participativa.
Des d’Arbeca, volem convidar tothom a visitar-nos, passejar pels nostres carrers, descobrir el nostre patrimoni, conèixer la nostra gent i, naturalment, tastar i gaudir del nostre oli d’oliva arbequina.
La Fira és una oportunitat per obrir Arbeca al visitant i compartir allò que ens fa singulars: la nostra identitat, les nostres tradicions i la vitalitat del nostre poble.
Us esperem a Arbeca per viure i gaudir de la Fira i descobrir tot el que tenim per oferir!