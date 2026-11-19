El videojoc GTA VI arriba després de 13 anys d’espera: "Tinc amics que no surten de casa"
La venda del joc a les botigues és “esglaonada” perquè es pot descarregar en línia des de fa dies
L’esperat 'Grand Theft Auto VI' ja està disponible des d'aquest dijous a les consoles amb “vendes de rècord”. La novetat de Rockstar Games arriba 13 anys després de la darrera entrega de la saga i convertida en un fenomen mundial. L'Alessandro, un adolescent, ha explicat a l’ACN que té amics “molt compromesos” amb el videojoc i que, fins i tot “no surten de casa” per jugar-hi. S’ha mostrat sorprès perquè la promoció del GTA VI apareix constantment a les xarxes i al transport públic. Des de l’FNAC de la Rambla han confirmat el “rècord” de vendes, mentre que en altres establiments com Impact Store s’ha declinat vendre’l per no estar d’acord en el format del joc únicament digital. De fet, la versió física només inclou un codi de descàrrega.
Segons, Edgar Ajenjo, treballador de la botiga Impact Store, especialitzada en manga, anime i videojocs, “ve força gent a preguntar” pel joc perquè no coneix la decisió de la botiga, i quan els ho expliquen “ho acaben entenent”. El treballador defensa que amb el format digital “mai tens el control total sobre el teu contingut”. En canvi, amb un joc físic “sempre podràs jugar”, encara que no sigui l’última versió, ha afegit.
Per la seva banda, el director de la botiga FNAC de la Rambla, Pablo Mola, ha xifrat en 17 milions les prevendes del joc a tot el món, una dada que ha qualificat de “fet històric al món del videojoc i de l’entreteniment”. “És probablement un dels millors videojocs de la història”, ha afirmat el director.
El primer dia del GTA VI
Segons el responsable de producte tècnic de FNAC Rambles, Jordi Meléndez, com que el joc es podia comprar des del 12 de novembre, la venda física és “esglaonada” i assegura que “els grans fans ja el tenen”. Mola ha atribuït l’expectació al fet que la comunitat de jugadors “ha estat esperant tretze anys des de l’últim joc”.
Segons Meléndez, la saga “ha crescut des de fa dècades” i el públic és de totes les edats: des d’adolescents que hi juguen per primer cop fins a gent més gran que va jugar al tercer o al quart lliurament. Mota ha afegit que en aquests tretze anys s’ha creat “una expectació increïble” i que la gent té “unes ganes enormes” de jugar a les noves missions.
La Raquel va jugar al primer ‘Grand Theft Auto’ quan tenia uns 15 anys, en l’època en què la seva mare comprava la revista Hobby Consolas. Segons ella, el nou joc és “bastant realista”, i la il·luminació i els colors “t’endinsen una mica més en la història” en comparació amb el primer lliurament.
Un dels títols més esperats de 2026
Tretze anys després de la darrera entrega de la saga, Rockstar Games signa el títol més esperat del 2026, que estarà disponible per a PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Es tracta d’un joc d’aventura i món obert que transcorre en l’estat fictici de Leonida, inspirat en Florida. La trama segueix una parella de criminals formada per en Jason Duval i la Lucia Caminos, atrapada en una conspiració després d’un atracament fallit.
El jugador pot alternar els dos personatges, cadascun amb unes habilitats pròpies. Pel que fa a la història principal, s’estructura per capítols, tot i que també incorpora una gran quantitat d’activitats secundàries entre els quals hi ha esports i passatemps. El mapa conté zones rurals, platges, entorns urbans com és el cas de Vice City (similar a Miami), tots ells amb clima propi.
Aquest món es nodreix de milers d’animacions protagonitzades per altres personatges amb rutines pròpies, reaccions o interaccions. Els interiors, a diferència de les entregues anteriors, són accessibles i es combinen amb uns exteriors de gran realisme.
El videojoc compta, a més, amb una banda sonora original que compta amb noms com Yung Lean, Travis Scott, Justice, Tame Impala i SZA. A principis d’aquesta setmana, i sense encara haver-se estrenat oficialment, ‘Grand Theft Auto VI’ ja havia aconseguit aparèixer nominat en múltiples categories dels prestigiosos The Game Awards, entre les quals la de millor joc de l’any.