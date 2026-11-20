TRIBUNALS
Envien a la presó l’assetjadora de Niña Pastori: una veïna de Lleida que ha estat detinguda almenys tres vegades
Ha trencat les ordres d’allunyament i de prohibició de comunicació. Li ha enviat missatges intimidatoris d’extrema gravetat
La veïna de Lleida acusada d’assetjar i amenaçar de mort la cantant Niña Pastori va ingressar a primera hora de la tarda d’ahir al centre penitenciari Puerto III, a El Puerto de Santa María (Cadis), segons van confirmar a EFE fonts judicials.
La investigada, de 45 anys d’edat, havia estat detinguda almenys tres vegades –alguns mitjans van apuntar que fins a cinc– per agents de la Policia Nacional, acusada d’enviar durant mesos missatges intimidatoris d’extrema gravetat tant a l’artista gaditana com a diversos membres del seu entorn familiar, com va informar aquest periòdic.
Alguns dels arrestos s’han practicat a Lleida. L’operació ha estat desenvolupada pel Grup de Delictes Tecnològics de la comissaria d’El Puerto de Santa María, els agents del qual es van desplaçar diverses vegades fins a la capital lleidatana després de localitzar-hi la dona. L’arrest es va produir en col·laboració amb efectius de la Comissaria Provincial de Lleida.
La dona ja havia estat arrestada per primera vegada el setembre passat per agents de la Policia Nacional d’El Puerto i de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, com a presumpta responsable d’amenaces i delictes contra l’honor i la integritat moral de la cantant. Després d’aquella primera detenció, el jutjat va decretar una ordre d’allunyament per protegir l’artista i els seus familiars.
Tanmateix, la investigada hauria continuat amb el seu comportament intimidatori a través de les xarxes socials, entre les quals TikTok.
Dies abans d’aquella primera detenció, la dona va ser localitzada en un concert de Niña Pastori celebrat a Còrdova, on se li va denegar l’accés al recinte. La nova detenció, la tercera des que van començar els fets, es va produir a Lleida, fins on es van desplaçar els investigadors de la comissaria d’El Puerto per procedir a l’arrest.
Pel que sembla, la dona pateix un trastorn obsessiu amb la cantant i el seu nebot, amb qui diu que va mantenir una relació que ell nega.
“És un horror”
L’artista va prestar aquest dijous declaració al jutjat, on va acudir amb el seu nebot, que també s’ha vist afectat per la situació. Abans d’entrar a l’edifici, la cantant va atendre les càmeres de Canal Sur, davant de les quals va reconèixer el desconcert i el desgast que li han provocat aquests episodis.
“És una cosa que no té explicació. Però, bé, a veure què passa. És que no sé ni què dir, la veritat. Portem ja temps amb això i la veritat és que és un horror”, va confessar, abans d’insistir que “és una persona que no conec de res”.