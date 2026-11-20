El millor panettone de la península està fet amb productes lleidatans i es troba a un obrador d'Alcarràs
El pastisser Josep Ramon Cases guardonat amb el primer premi del concurs organitzat per IRCA
El pastisser Josep Ramon Cases, de l’obrador Sucre i Disseny d’Alcarràs, ha guanyat el primer premi al millor panettone regional de la península Ibèrica i el segon premi en la classificació general del concurs organitzat pel grup italià IRCA.
El panettone guardonat ha estat elaborat amb productes lleidatans: oli d'oliva, albercoc d'Alcarràs i ametlla de les Garrigues. El pastisser en destaca l'origen perquè són sabors amb els quals ha crescut i, tal com explica a través de les xarxes de l'obrador, "Aquest és el meu paisatge. Aquesta és la meva terra ferma. Poder-la explicar a través d’un panettone i portar-la tan lluny és un orgull immens".
L'alegria d'haver aconseguit aquest reconeixement també s'ajunta amb el 'descans' sentit pel guardonat en veure el resultat del seu panettone. "Fa tres anys, en aquesta mateixa competició, un problema tècnic va fer que, en tallar el meu panettone, el descobríssim buit per dins", transmet a través de l'escrit de xarxes, des d’aquell dia, "Només desitjava una cosa: tenir l’oportunitat de tornar a la final". És per això que en descobrir com havia sortit el seu panettone en Josep Ramon Cases ha "pogut respirar de debò".
El concurs al Millor Artesà de Panettone de la Península Ibèrica
El concurs, organitzat pel grup IRCA, ha arribat a la seua cinquena edició amb els premis d'enguany. L'objectiu del guardó és trobar el millor artesà de panettone entre Portugal, Espanya i Andorra.
Els concursants han d'enviar un panettone d'estil clàssic que serà avaluat pel jurat, format per professionals del sector. D'aquesta primera prova s'escolliran els finalistes del concurs, que són 10. Els escollits que passin a la segona prova han de presentar-se a l'acadèmia d'IRCA per cuinar dos panettones de xocolata i dos de regionals. Els guardonats s'escullen a través de la puntuació obtinguda en cada prova.