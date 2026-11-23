Troben el cos sense vida d'un muntanyista italià desaparegut el passat divendres al pic de Posets
El refugi des d'on havia sortit va alertar a la Guàrdia Civil i aquests van activar un dispositiu de cerca
La Guardia Civil d'Osca ha trobat aquest dilluns un muntanyista sense vida al pic Posets. La víctima era un home de 29 anys de nacionalitat italiana, el qual s'havia denunciat com desaparegut el 20 de novembre després que el refugi Àngel Orús trobés algunes de les seues pertinences a la muntanya.
El passat divendres el personal del refugi va alertar als agents que un muntanyista que havia sortit de ruta no havia tornat i que, en sortir a buscar-lo, havien trobat la seua motxilla amb documentació personal i pertinences a uns 2.500 metres d'altitud.
Des de la Guàrdia Civil es va activar un dispositiu de cerca que comptava amb personal del GREIM, mitjans tècnics de cerca, la unitat aèria, entre altres, amb l'objectiu de localitzar l'home. La localització ha estat aquest dilluns a les 12:10 del migdia, quan han trobat el cos sense vida de l'home a la base d'una paret d'uns 200 metres al voltant de Collado del Diente. El cos ha estat evacuat i traslladat fins a Benasque, on hi havia els serveis funeraris per dur-lo a l'Hospital Provincial de la localitat.