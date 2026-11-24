El govern espanyol amplia fins a les 20 setmanes el permís per naixement i cura de nadó per a cadascun dels progenitors
En el cas de les famílies monomarentals el permís s'allarga fins a les 34 setmanes
El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts que allarga el permís per naixement i cura fins a les 20 setmanes per a cadascun dels progenitors. Així ho ha informat en un missatge a les xarxes socials el president espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que ha dit que es tracta de "20 setmanes perquè pares i mares cuidin dels seus nadons i gaudeixin dels moments que fan gran la vida en família". El ministeri de Treball ha informat que les 20 setmanes seran "intransferibles i pagades al 100%", i que en el cas de les famílies monomarentals s'allargaran fins a les 34 setmanes. A més, una part del permís es podrà guardar fins que l'infant compleixi els 8 anys.
“Els primers mesos d’un nadó no es recuperen mai. Són els de les nits sense dormir, el primer somriure, aprendre a ser pare o mare. Aquest temps no es pot robar a ningú pel fet d’haver de tornar a la feina”, ha assegurat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a les xarxes socials.
La decisió sobre el permís de naixement se suma a la prolongació del permís laboral per la mort del cònjuge, la parella de fet, el pare, la mare, un fill o una filla, que passa de dos a deu dies, segons va anunciar el govern espanyol aquest dilluns.