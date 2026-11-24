L’escola Enric Farreny de Lleida celebra Santa Cecília amb una mostra musical inspirada en l’eclipsi solar
L'alumnat i els auxiliars de conversa del centre han protagonitzat concerts, danses i una mostra sobre l'eclipsi, amb un ball final amb una cançó de Bonnie Tyler
L'Escola Enric Farreny de Lleida va celebrar dilluns Santa Cecília –patrona de la música, festivitat de la qual va ser diumenge– amb una jornada musical que va incloure concerts, balls i una mostra inspirada en l'eclipsi. Hi van participar alumnes i auxiliars de conversa del centre i la jornada es va tancar amb un ball conjunt de tot l'alumnat al ritme de Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler.
La música va estar present a les aules i als patis des de primera hora. Durant el matí, els estudiants i els auxiliars de conversa van oferir actuacions en directe amb instruments. Després, diversos grups d'alumnes van presentar balls que havien preparat durant les darreres setmanes.
A la tarda, el centre va organitzar un espectacle al voltant de l'eclipsi, que va reunir propostes artístiques de formats molt diversos i va comptar amb la presència de les famílies. La cloenda va ser el ball de tot el centre amb la cançó Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.