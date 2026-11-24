Lleida és la demarcació amb més augment percentual de trucades per violència masclista de Catalunya
Registra un increment de més del 12% respecte l'any anterior. Catalunya supera les 74.000 trucades fins l'octubre. Barcelona concentra el número més elevat de trucades
Les trucades al telèfon d'emergències CAT112 ha rebut 74.314 trucades relacionades amb la violència masclista, segons registra el Govern durant el període de l'1 de gener i el 31 d'octubre d'enguany a escala catalana. La xifra va en augment cada any, suposant un 8,93% més que el mateix període de 2025, i és visible en les quatre demarcacions per separat. Així i tot, l'increment percentual més destacable és el de Lleida.
La demarcació de Barcelona és la que concentra més trucades, arribant a les 53.240 fins a l'octubre; seguit per Tarragona, Girona i finalment Lleida. Malgrat això, la demarcació lleidatana ha registrat 3.767 trucades aquest 2026, mentre que l'any passat en va registrar 3.343 durant el mateix període, el qual suposa un augment del 12,68% en trucades.
Cap comarca lleidatana es troba entre les que concentren més volum de trucades i, pel que fa a municipis que més en reben, de la demarcació apareix la capital amb un total de 1.639.
En àmbit general, les trucades més recurrents corresponen a situacions d'agressió o maltractament físic o psíquic, representant un 86,58% del total. Altres tipologies són les procedents del centre COMETA, augmentant un 29,21%; les víctimes de violència masclista d'especial risc, amb un increment del 14,42% dels casos; i les trucades de dones que busquen informació, suport o assessorament sense trobar-se en situació d'emergència s'han elevat de 106 a 119, cosa que suposa un 12,26% més que l'any passat.
El nombre de trucades no és el mateix al nombre de fets o denúncies
NO ESTÀS SOLA
Si tu o una dona que coneixes patiu una situació de violència masclista, us podem ajudar. Truqueu a un d’aquests telèfons gratuïts i d’atenció 24 hores: 016 / 900 900 120.
El CAT112 és el servei d'emergències al qual cal trucar davant d'una situació de violència que requereixi una resposta immediata.