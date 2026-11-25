Àfrica Molins, GAV dels Mossos: «Es dona en tots els àmbits i a qualsevol edat, sent l’agressor l’únic responsable»
L'agent forma part del Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d'Esquadra a l'Alt Pirineu i Aran
Quantes dones han atès a la regió policial del Pirineu per violència masclista?
Fins al tercer trimestre, unes 125 víctimes per violència masclista en l’àmbit de la parella o exparella i 40 més en l’àmbit familiar. A més de les estadístiques, també hem de tenir en compte les atencions que fem, que són moltes més, com a assessorament, acompanyament o peticions d’altres serveis com d’un consell comarcal, d’un CAP o d’un hospital. Encara que la xifra fins al setembre pugui indicar un descens del nombre de denúncies, d’aquí a final d’any això es pot revertir.
Hi ha un tipus de perfil de víctima i d’agressor?
Aquesta violència es produeix en tots els àmbits i esferes i és important remarcar que l’agressor n’és l’única persona responsable. De vegades, les víctimes s’atribueixen aquesta responsabilitat i hem de ser conscients que aquest procés encarna una gran complexitat per a elles i que no hi afavoreix gens el silenci de l’entorn ni els prejudicis i negacionismes que ens podem trobar.
Hi ha violències que costen més de denunciar que altres?
Sempre és més fàcilment identificable en un primer moment una violència física, una empenta o tirar a terra, i ens podem trobar amb gent jove que ho denuncia i té molt clar que és un punt final. Tanmateix, també veiem dones de 70 o 80 anys que demanen ajuda per primera vegada i estem davant de tota una història de vida. La violència psicològica, ambiental o verbal és més complicada d’identificar i s’acaba relativitzant quan fa molt temps que la pateixes. Per sort, tenim noves lleis que les identifiquen.
Societat
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Laura García
Com la digital?
Tenim molt clar què és la inseguretat al carrer, però a casa nostra, a la nostra habitació, el que hauria de ser un espai segur, amb un telèfon mòbil, pot ser que acabis sent víctima. I no només entre els més joves, sinó a qualsevol edat. Aquest control que s’exercia de manera verbal preguntant per la roba que porta o les amistats que té, a través de les noves tecnologies s’ha amplificat. Recordo una dona que ens va dir que tindria problemes a casa si la seua parella veia que s’havia connectat a WhatsApp i no li havia contestat als missatges.
Com es fa aquesta atenció?
A través del treball en xarxa amb altres entitats i organismes, que és fonamental. Els hem de transmetre el missatge que no estan soles i que se sentin acompanyades. Un altre aspecte clau és la formació i valorar el risc per poder aplicar mesures de protecció, ja siguin judicials o policials.
Cal animar a denunciar?
Aquest treball en xarxa és bàsic, perquè ens poden arribar casos des de l’escola, el CAP, qualsevol servei d’atenció o un hospital. També per part de companys de feina, familiars o amics. L’important és aconseguir aquest primer contacte, perquè vegin que no tenen per què ser en aquest túnel en el qual no veuen sortida, i denunciar és la manera de visibilitzar-ho. Tanmateix, no podem jutjar les que no denuncien, perquè és un procés molt complicat.
Quins reptes tenim?
Anar adaptant-nos per combatre les noves maneres d’exercir el masclisme i que les violències desapareguin per viure en una societat igualitària. Vull donar les gràcies als i les professionals que treballen en la prevenció, detecció i reparació, i també a les víctimes, perquè no podem anar endavant sense elles.
Societat
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Laura García