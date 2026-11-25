RECONEIXEMENTS
Localitats esgotades per a l’homenatge a Jaume Alsina Calvet a Guissona
Guissona ho té tot a punt per entregar aquest divendres el primer guardó Genet d’Honor de la Vila de Guissona, que ha recaigut en el fundador de bonÀrea, Jaume Alsina Calvet. El premi, de caràcter biennal, s’ha creat per “reconèixer persones i col·lectius que han contribuït al desenvolupament de Guissona i que ens permeten ser una referència supralocal”, va explicar l’alcalde, Jaume Ars. L’elecció d’Alsina s’ha basat en “la seua trajectòria, la dedicació a un projecte extraordinari que va canviar la història de Guissona i el compromís amb la comunitat més enllà de l’empresa”, va assenyalar l’arqueòleg municipal i membre del consell assessor dels premis, Josep Ros.
La figura que rebrà l’homenatjat és obra de l’artista d’Ivars d’Urgell Erik Schmitz i està inspirada en una petita estàtua romana d’un genet que es conserva al Museu de Guissona.
L’entrega tindrà lloc al Teatre Municipal Ateneu, en una cerimònia presidida pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per a la qual ja s’han esgotat totes les entrades. Així mateix, l’acte es podrà seguir en directe a través de Lleida TV i en una pantalla gegant que s’instal·larà a l’auditori de la Fundació bonÀrea.