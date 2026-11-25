Reforçaran l'assistència jurídica a les víctimes de violència masclista amb 1,3 milions d'euros
L’Advocacia Catalana i Justícia ho acorden en un nou conveni del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta per al 2027.
El Consell de l’Advocacia Catalana i el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica han acordat destinar més d’1,36 milions d’euros a reforçar l’assistència jurídica a les víctimes de violència masclista. Segons el comunicat d'aquest dimecres, l’acord s’emmarca en el nou conveni del torn d’ofici i assistència jurídica gratuïta per al 2027.
Tal i com estableix el pacte, hi haurà millores de les guàrdies especialitzades i en la protecció jurídica de les denunciants. Les mesures busquen intensificar el servei públic, millorant les condicions dels professionals i garantint una cobertura adequada arreu del territori.
Una de les principals millores és l’actualització dels imports que perceben els lletrats adscrits als serveis de guàrdia especialitzats en violència de gènere, a la qual el departament preveu destinar 960.016 euros. Concretament, la compensació d’assistència fins a tres víctimes passarà dels 179,22 euros actuals a 250, mentre que les guàrdies amb assistència a quatre víctimes, de 358,44 euros a 500.
La compensació de les guàrdies en què no es produeixi cap assistència efectiva passarà de 73,12 euros a 250, un increment de prop del 242% que permetrà equiparar econòmicament aquestes guàrdies a les guàrdies simples.
D’altra banda, una altra de les novetats del nou conveni és que els advocats que presentin recursos contra les resolucions judicials denegatòries de les mesures de protecció rebran una compensació econòmica.
L’acord també inclou crear un nou mòdul de compensació per disponibilitat als partits judicials de Vielha, Tremp, Solsona, Balaguer i Cervera, seguint un model assimilable que ja s’aplica a la Seu d’Urgell. Una mesura que s’acompanya d’una dotació de 29.385 euros, i respon a criteris de cohesió territorial i al reconeixement de les particularitats de la prestació del servei en aquests àmbits geogràfics.
L’ampliació de la planta judicial permetrà doblar les unitats especialitzades en violència sobre la dona (VIDO), amb la incorporació de quatre unitats més. D’aquesta manera, es passarà de les quatre unitats creades el 2025 a un total de vuit.