Fotos sense permís als sopars d'empresa de Nadal: límits legals i conductes inapropiades
OnLygal detalla els drets d'imatge, la protecció de dades, els acomiadaments i els accidents laborals en dinars i sopars d'empresa nadalencs
Els sopars d'empresa de Nadal tenen límits legals que afecten tant treballadors com companyies. La companyia de solucions legals onLygal alerta que publicar fotografies o vídeos sense autorització pot vulnerar el dret a la pròpia imatge i la protecció de dades, i que determinades conductes inapropiades poden tenir conseqüències laborals, encara que se situïn fora de l'oficina. Els accidents durant la celebració o en el trajecte de tornada també poden arribar a considerar-se laborals, però el reconeixement no és automàtic.
Amb l'inici de la temporada de dinars i sopars de Nadal, onLygal, especialitzada en protecció jurídica i serveis legals, ha analitzat les situacions més habituals. Aquestes trobades, que acostumen a fer-se en un ambient distès i fora de l'horari laboral, són una oportunitat per compartir moments entre companys. Tot i això, hi ha drets i obligacions que convé conèixer, des de la difusió d'imatges sense consentiment fins als incidents durant l'esdeveniment.
Es poden publicar fotos i vídeos del sopar sense permís?
Les fotografies de grup, les selfies i els vídeos són habituals en aquestes celebracions. Ara bé, posar per a una fotografia no implica autoritzar que es publiqui a les xarxes socials. Quan l'empresa comparteix imatges de la plantilla a LinkedIn o Instagram, ha de disposar d'una base jurídica vàlida i complir la normativa de protecció de dades i el dret a la pròpia imatge. Una de les vies per legitimar-ho és el consentiment lliure, específic i informat.
La situació es complica si una imatge compromesa circula pels grups de WhatsApp de l'oficina o es difon per ridiculitzar algú. Segons les circumstàncies, pot vulnerar l'honor, la intimitat o la pròpia imatge i derivar en reclamacions legals o sancions disciplinàries. Si el vídeo va acompanyat de comentaris ofensius o vexatoris, l'afectat pot sol·licitar la retirada de les imatges, exercir els seus drets davant del responsable de la publicació o recórrer a les vies legals. Els experts d'onLygal recorden que fer una fotografia no equival a tenir llibertat per difondre-la.
Quines conseqüències tenen les discussions i els comportaments inapropiats?
L'ambient festiu no elimina el deure de respecte entre companys. Encara que la celebració sigui fora de l'oficina i de l'horari laboral, certes conductes poden tenir conseqüències professionals si hi ha una vinculació suficient amb la feina. El Tribunal Suprem, en la sentència del 31 de maig de 2022, va declarar procedent l'acomiadament d'un treballador que, després d'un dinar de Nadal organitzat per l'empresa, va insultar i agredir diversos companys. L'alt tribunal va confirmar que les conductes fora de l'entorn laboral poden ser sancionables quan afecten greument la relació laboral.
Això no vol dir que qualsevol discussió o broma desafortunada justifiqui una sanció. Cal valorar les circumstàncies, la gravetat dels fets, la repercussió i la relació amb l'àmbit professional. A més, el consum d'alcohol no eximeix automàticament de responsabilitat. Gemma Viñuales, advocada d'onLygal, explica: "Els sopars de Nadal són una oportunitat per compartir moments i enfortir les relacions entre companys de feina, però l'ambient festiu no significa que desapareguin les responsabilitats professionals. El respecte i la privacitat continuen sent fonamentals, també fora de l'oficina. Conèixer aquests límits ajuda a prevenir conflictes i a gaudir de les celebracions amb tranquil·litat".
Què passa si un treballador pateix un accident durant la celebració?
Una caiguda al restaurant, una lesió durant el sopar o un accident de trànsit de tornada poden plantejar dubtes sobre si es tracta d'un accident laboral. Encara que l'acte sigui fora de l'horari laboral, alguns accidents poden tenir caràcter laboral si hi ha una connexió suficient amb l'activitat professional. Per determinar-ho, cal analitzar qui organitza la trobada, si l'assistència és obligatòria o voluntària i en quin context passa l'accident.
En tot cas, no tots els accidents durant un sopar d'empresa o en el trajecte de tornada al domicili es consideren automàticament laborals. El reconeixement depèn de les particularitats de cada situació.
És obligatori assistir al sopar de Nadal de l'empresa?
Amb caràcter general, quan el dinar o sopar s'organitza com una activitat voluntària fora de la jornada laboral, els treballadors poden decidir lliurement si hi assisteixen. En aquests casos, l'absència no hauria de comportar sancions ni represàlies. La situació pot ser diferent si la trobada forma part d'una activitat professional obligatòria i es fa dins de la jornada laboral.
Viñuales conclou: "Més enllà de les possibles conseqüències legals, el més important és recordar que aquestes celebracions han de ser espais de convivència i respecte. Conèixer els nostres drets i obligacions és la millor manera d'evitar que una situació quotidiana acabi convertint-se en un conflicte".