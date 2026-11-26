La Granadella obre el seu Biennal d’Escultura a artistes emergents
La segona edició de la Biennal d’Escultura de la Granadella estarà oberta a creadors emergents. Així ho va destacar ahir l’alcaldessa d’aquesta municipi de les Garrigues, Elena Llauradó, en la presentació del certamen a la diputació de Lleida, acompanyada pel diputat provincial Fermí Masot. Els artistes podran presentar fins al proper 31 de gener els seus projectes escultòrics, obres que reflexionin entorn del paisatge, la identitat del territori i la cultura de l’oli, creades en materials per a l’exterior i que resisteixin el pas del temps. Llauradó va explicar que “el jurat elegirà dos propostes, que es posaran a votació dels veïns per elegir la guanyadora”, que s’emportarà els 4.000 euros de premi. Es preveu que la peça escultòrica guanyadora s’instal·li en un espai a l’aire lliure de la població i s’inauguri durant la pròxima Fira de l’Oli, l’últim cap de setmana d’octubre del 2027.