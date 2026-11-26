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Mil lleidatanes van ser represaliades pel franquista Patronato de la Mujer
Durant 40 anys fins al 1981, segons una investigació de la historiadora Antonieta Jarne
Unes mil lleidatanes van ser tancades en centres del Patronato de Protección a la Mujer durant la dictadura franquista i fins ja arribada la democràcia, segons una investigació de la historiadora Antonieta Jarne. Van ser represaliades per ser considerades unes “desviades” o “esgarriades” per anul·lar-los la identitat i controlar la voluntat i el cos.
El Patronato de Protección a la Mujer, creat el 1941, va desenvolupar durant més de quaranta anys una extensa estructura de centres destinada a la vigilància, la tutela i reforma moral de dones joves “desviades”, “esgarriades”, o en situació de “perill moral”. L’organisme franquista va estendre la seua activitat fins al 1981 a les comarques lleidatanes i en el conjunt de l’Estat fins al 1985. Una investigació de la historiadora lleidatana Antonieta Jarne apunta que aproximadament un miler de joves de la província de Lleida van passar per algun d’aquests centres durant aquests quaranta anys. L’Espai Orfeó va acollir ahir, coincidint amb el 25N, la xarrada Repressió i Oblit, organitzada per Dones Lleida amb l’Associació Contra l’Oblit, de la qual forma part Jarne. En declaracions a SEGRE, assenyala que a Lleida el Patronato tenia tres centres provisionals: el convent de les Josefines, la Llar Mare Esperança i la Maternitat. “Les joves hi eren un temps, abans de ser traslladades a altres centres a Tortosa, Barcelona o Girona”, assenyala.
Els motius per tancar aquestes joves tenien un denominador comú: totes aquelles conductes que no complien amb el nacionalcatolicisme. Jarne recorda l’expedient d’una jove que va acabar en un centre “perquè li agradava molt el ball”. Escapar-se de casa, ser desobedient o contestar als pares podrien ser raó per acabar en un d’aquests centres.
Tanmateix, quedar-se embarassades fora del matrimoni “era el pitjor que podia passar a una noia soltera”, destaca Jarne. “Era la mateixa família la que les denunciava perquè acabessin en un centre d’aquests”, recalca la historiadora, que remarca que “mai no havien comès cap delicte i, per tant, mai no van tenir un judici”. Una altra arbitrarietat en el funcionament del Patronato era el temps de reclusió. “Hi havia els mesos o anys que els donés la santíssima gana”, diu.
Malgrat que l’objectiu de l’organisme franquista eren les joves d’entre 16 i 25 anys, Jarne relata que ella, i altres investigadors, han trobat casos de persones més joves, fins i tot nenes de 12 anys, i també de més edat, de fins a 29 anys. “Hi ha noies que entraven amb 16 o 17 anys i no sortien fins als 25”, emfatitza.
Segons el testimoni de les supervivents, “era una vida que s’assemblava bastant a una presó i es limitava a fregar, resar i obeir”. Segons la correspondència recuperada, Jarne explica que no deixaven que parlessin entre elles i que la pràctica habitual era el trasllat entre diferents centres, fins i tot a Lugo o Burgos. “Així evitaven que establissin amistat, perquè volien anul·lar-los la identitat, a més de controlar la voluntat i els cossos d’aquestes joves”, constata.
De fet, el primer que feien era comprovar si eren verges. “Si eren completes o incompletes”, segons el seu argot. Les embarassades acabaven a Madrid, a la Maternidad de Peña Grande. “La més sinistra de tot el Patronato”, segons la historiadora. Els indicis de robatori de nadons són clars, encara que no hi hagi proves. Amb l’acte d’ahir, confien que surtin més supervivents per donar veu a una història “farcida de silencis” i que puguin obtenir el reconeixement merescut.