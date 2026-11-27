Mig centenar d'usuaris de Down Lleida han començat a treballar en empreses: "Demostro que puc valer-me sol"
Des de l'inici del projecte Integra XXI, que va començar per acompanyar els usuaris en món laboral
El projecte Integra XXI, nascut el 2003, va sorgir per la necessitat de trobar feina per als membres de Down Lleida una vegada acabaven la seua educació. Des de l'inici del projecte més de cinquanta usuaris han començat a treballar en empreses ordinàries de Lleida. Aquest divendres premiaran Aqualia i Vall Companys i la cooperativa Quàlia pel seu treball en la inserció laboral dels usuaris de l'Associació.
Olga Parés, directora de l’entitat, va destacar que les empreses no estan soles en aquest procés, ja que sempre hi ha un “acompanyant social”, una figura que està al costat dels membres quan comencen a treballar, que els ajuda en un nou entorn i dona suport a l’empresa. També és present en moments de canvis perquè els treballadors no se sentin desconcertats. Hi ha empreses reconegudes en altres edicions que tenen treballadors des de fa uns 20 anys.
Societat
Down Lleida premiarà Aqualia, Grup Vall Companys i Quàlia per la seua tasca en la inserció laboral
COLAU OBRADOR LLINÀS
En primera persona
L’Anna Camí va entrar a treballar a Aqualia fa gairebé 2 anys, sent la primera vegada que aconseguia un contracte laboral. Abans només havia fet pràctiques. Treballa al laboratori de l’empresa i fa treballs de suport, com netejar i esterilitzar les botelles, les neveres i altres eines. El millor de tot plegat, va explicar, és "tenir bones companyes de feina".
Carlos Ramírez ja havia treballat en altres empreses, però fa un any i mig que està a l’oficina d’Aqualia a la rambla Ferran de Lleida. Creu que "trobar feina costa molt als joves" i que, al trobar-ne, "demostro que em puc valer per mi mateix i que puc treballar". Al seu lloc de treball, fa tasques d’auxiliar administratiu.
La Marta Jové ja fa dos anys que treballant a Quàlia i admet que “costa molt trobar feina, dono les gràcies als meus pares i a l’associació”. En el seu cas, el seu treball implica recollir carros de menjar, ajudar les companyes i netejar el menjador on treballa. Segons explica, “és una feina que m’agrada molt. Conec moltes companyes que em tracten molt bé”.
La feina a Quàlia no és la primera que té l’Ignasi Cebrià, però després de dos anys està encantat. “M’agrada molt i treballaré content. M’agrada ajudar els nens i estic molt content amb les meues companyes, perquè també m’ajuden quan ho necessito.” Ja fa dos anys que treballa al menjador, vigilant els nens, ajudant-los a dinar i preparant les taules.
La Núria Salamero fa gairebé dos anys que és a Grup Vall Companys. De fet, ella tenia feina, però al sortir aquesta oportunitat va decidir canviar d’aires, tot i que admet que és complicat trobar feina. A l’empresa fa majorment tasques d’oficina i també s’encarrega de reposar material al menjador. El millor de treballar és “tenir més independència econòmica”.