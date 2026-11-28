RECONEIXEMENT
Guissona honra Jaume Alsina, fundador de bonÀrea i de 91 anys, amb el guardó Genet d'Honor
Primera edició d’un premi creat per l’ajuntament per reconèixer persones que han contribuït a forjar la identitat local
Guissona va estrenar ahir el Genet d’Honor, una nova distinció municipal de caràcter biennal que vol reconèixer persones i col·lectius amb una aportació que ha estat decisiva per a la trajectòria, el desenvolupament i la identitat de la localitat. En la seua primera edició, el guardó va recaure en Jaume Alsina Calvet, empresari de 91 anys i fundador de bonÀrea.
L’homenatjat va afirmar que “aquest premi és molt especial, perquè suposa un reconeixement a molts anys de força, treball i constància”. Alsina va voler compartir-lo i fer-lo extensiu “a totes les persones que han cavalcat i continuen fent-ho perquè Guissona i la Segarra siguin el millor lloc del món”.
El fundador de bonÀrea va reconèixer que els inicis no van ser fàcils, però que “hem aconseguit generar noves oportunitats al món rural”. Per la seua part, l’alcalde, Jaume Ars, va destacar l’estreta vinculació de Jaume Alsina amb la transformació econòmica i social del municipi.
El president del Parlament, Josep Rull, va definir l’homenatjat com “el gran homenot de la Segarra i de la nació catalana”, mentre que el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va fer referència “al seu lideratge per crear un model únic al món”. El delegat del Govern, José Crespín, va posar en relleu la seua capacitat per haver creat “una Guissona oberta, diversa i plena de vida”.
L’acte va comptar amb la glossa de Josep Santacreu i Bàrbara Pons, que van destacar “l’emprenedoria, valentia, innovació, generositat, arrelament al territori i visió de futur de l’homenatjat, amb una empresa que creix sense oblidar mai els seus orígens”. Fundador de bonÀrea el 1959, Jaume Alsina ha estat al capdavant de la companyia durant més de sis dècades.
La gala, en què el Teatre Ateneu es va quedar petit, va estar amenitzada amb la música de Xesco Grau i Isaac Fonoll, que van oferir la interpretació amb flauta i piano de les peces You raise me up de Brendan Graham i Rolf Lovland, El Rossinyol i Hallelujah de Leonard Cohen.
El nom del premi fa referència a un genet romà. El guardó és una estàtua de bronze amb un home a sobre d’un cavall, que s’ha convertit en un dels símbols arqueològics de l’antiga Iesso i de la Guissona contemporània.
La peça original, del segle II dC, va ser descoberta el 1967 durant unes obres. La Generalitat la va adquirir el 2019 i ara la custòdia el Museu de Guissona. L’artista d’Ivars d’Urgell Erik Schmitz ha dissenyat el premi fent una reproducció inspirada en aquesta peça arqueològica.