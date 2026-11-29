ELECCIONS 29N
"Els joves han de tenir veu en la política": El testimoni de sis persones que voten per primera vegada
Més de 14.000 estan citats aquest diumenge per exercir per primer cop el seu dret a vot
Un total de 14.277 joves de les comarques lleidatanes són cridats a votar avui per primera vegada en unes eleccions generals. Són els que van arribar a la majoria d’edat des dels últims comicis a les Corts Generals, el 23 de juliol de 2023. SEGRE ha parlat amb sis persones que aquest diumenge exerceixen el seu dret a vot per primera vegada.
- Lolita De Sancha Vilalta, de Tàrrega: “Tinc intenció d’anar a votar perquè és un dret molt important i una oportunitat per fer sentir la meua opinió sobre el futur del país. Crec que és important que els joves tinguem veu en les decisions polítiques. M’agradaria que el pròxim govern escoltés la ciutadania i donés resposta a problemes com el preu de l’habitatge, la falta d’oportunitats i l’alt cost de la vida”.
- Vinyet París Gómez, de Lleida: “Aniré a votar perquè penso que és important participar i donar la meua opinió. Encara no tinc clar per qui votaré, intento informar-me sobre les diferents opcions per formar-me la meua pròpia opinió. Em preocupa el preu de l’habitatge, cada vegada sembla més difícil independitzar-se. També em preocupa el cost de la vida i la dificultat de trobar una feina amb bones condicions”.
- Martí Paüls Rivero, de Corbins: “Aniré a votar perquè crec que és una oportunitat de decidir el futur del país. Tinc clar per qui votar, em baso en el que he llegit, escoltat i parlat a casa. El que més em preocupa és que es privatitzi la salut. També em preocupa la dificultat accés a l’habitatge per als joves pels alts preus. Crec que la gran majoria de polítics se centren més en els seus interessos que en els del país.”
- Berta Mur Montiu, de Lleida: “Aniré a votar, ja que el nostre vot decidirà qui governa i això vol dir que, en part, el futur és a les nostres mans. A més, com a dona, soc conscient que la lluita pel sufragi femení va costar molt i, encara que ara ho donem per fet, tenir un dret avui no comporta tenir-lo sempre. Em preocupa l’accés a l’habitatge, però també que es normalitzen els discursos d’odi”
- Pep Berengué, de Mollerussa: “Exerciré el meu dret al vot per primera vegada, no només per interès en la política i perquè les meues idees estiguin representades, sinó perquè també ho considero una obligació moral. Com a societat ens hi juguem molt, i especialment com a joves, perquè estan en joc les bases de la societat en la qual viurem. No només és important votar, sinó també saber què votem i quin futur volem”.
- Lucia Cerezo, de Lleida: “La meua família ha estat totalment apolítica. Totes les desgràcies que passen a Espanya han fet que els joves despertem de la inconsciència. Hem de votar. Seria molt incoherent, com a dona davant les desigualtats que hem patit, que no vagi a votar. Crec que cada vegada els joves ens mobilitzem més després del que estem vivint. Podem aportar molt a la societat.”