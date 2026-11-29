ELECCIONS 29N
"Ens hi juguem moltes coses": El Centre Cívic de Balàfia és el col·legi electoral de Lleida amb més meses de la ciutat
Representants de mesa entomen el càrrec "amb responsabilitat" en unes eleccions que molts veïns consideren "importants"
Participació fluida de votants al llarg del matí d'aquest diumenge per les eleccions generals del 29-N al centre cívic del barri de Balàfia de Lleida, el col·legi electoral que concentra més meses de la ciutat.
Des de primera hora, el moviment de votants ha estat constant i tant l'entrada de l'equipament com la sala d'actes, els dos espais de votació, han estat força concorreguts i en alguns casos s'han format llargues cues.
La majoria de persones ja duien el seu vot de casa i els votants consultats per l'ACN han coincidit que aquestes eleccions generals són "importants". "És necessari que la gent assisteixi i voti. Ens hi juguem moltes coses", ha dit l'Anabel Gómez, una de les presidentes de mesa.