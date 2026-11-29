ELECCIONS 29N
Fins a quatre hores de permís retribuït per anar a votar si es treballa durant les eleccions
Les persones que formen part de la mesa tenen dret a una reducció de jornada l'endemà de cinc hores
Les persones que treballen durant el dia de les eleccions tenen dret a un permís retribuït per anar a votar, que es divideix en tres categories segons la jornada. En el cas que l'horari de feina coincideixi entre 2 i 4 hores amb el d'obertura dels col·legis, el permís és de 2 hores. Si la jornada coincideix entre 4 i 6 hores, s'allarga fins a les 3 per anar a exercir el dret a vot. Finalment, si l'horari laboral coincideix en més de 6 hores amb els horaris de les seus, el permís és de 4 hores. Si coincideix en menys de dos hores, no es té dret a aquest permís.
A més, les hores no treballades no s'han de recuperar ni es poden descomptar del sou. L'empresa pot organitzar l'horari del permís dins l'horari laboral de cada persona. És important avisar i demanar el justificant electoral als membres de la mesa quan es diposita el vot.
En el cas dels membres de les meses electorals que treballen el dia de les eleccions, tenen dret a un permís retribuït de tota la jornada tant el president, els vocals i els interventors. També poden optar a una reducció de cinc hores de feina l'endemà dels comicis. Els apoderats també tenen el permís durant les eleccions, però no el dilluns. A més, el president i els vocals de les meses reben 75€ per les dietes, independentment del temps que s'exerceix.